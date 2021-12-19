İngiltere, sığınmacılara yönelik organize suçla savaşmak için sosyal medyayla anlaştı

Haberin Devamı

NCA, beş büyük sosyal medya platformuyla sığınmacıları hedefleyen organize suç örgütleriyle savaşmak için anlaştığını açıkladı.

Açıklamada, sığınmacıları hedef alan organize suç örgütlerini engellemek için sosyal medya platformlarında istihbarata dayalı uyarıların yayınlaması ve örgütlerin yayınladığı içeriği belirleme ve silme gibi konularda ortak çalışılacağı ifade edildi.

Sığınmacıları işe alma, onlarla iletişim kurma ve sığınmacılara yönelik reklam yapma gibi konularda ortak aksiyon planı oluşturulacağı belirtildi.



REKLAMLARI TEHLİKEYİ YANSITMAZ

İnsan kaçakçıları gibi organize suç gruplarının sosyal medyayı kullanmasını önleme amacıyla bu anlaşmayı yaptıklarını belirten NCA Tehdit Liderliği Direktörü Chris Farrimond “İnsan kaçakçıları, genellikle gerçekle taban tabana zıt olan hizmetlerin reklamını yapmak için interneti kullanır ve küçük teknelerde veya kamyonların arkasına gizlenmiş olarak Kanal (Manş Denizi) geçişlerinin tehlikeli doğasını yansıtmazlar” dedi.