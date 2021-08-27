İngiltere seyahat listesinde Türkiye kırmızıda kaldı

İngiliz hükümetinin talep ettiği bazı koronavirüs verilerinin paylaşılmaya başlaması, Türkiye’nin kırmızı listeden çıkartılacağı beklentisini oluşturmuştu. Mevcut durumda Türkiye’den İngiltere’ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve İngiltere’de oturma izni olanlar gidebilirken, 11 günlük otel konaklamasına girilmesi gerekiyor. Seyahat edenlerin kendisinin karşıladığı bu karantina ise 2285 Sterlin’e mal oluyor.

Söz konusu karantina sürecini atlatmanın yolu ise, İngiltere’ye sarı ya da yeşil listede yer alan ülkelerden birinde 10 gün kaldıktan sonra gitmek. Sarı listedeki ülkelerden İngiltere’ye seyahatlerde 10 günlük ev karantinası uygulanırken, yeşil liste ülkelerinde ise yalnızca ikinci gün PCR testi zorunluluğu var. İngiltere, kırmızı liste uygulamasıyla farklı varyantların ülkeye girmesini engellemeye çalışıyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor