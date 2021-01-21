İngiltere salgının en ölümcül günlerini yaşıyor! İngiliz yetkililer hastaneleri ‘savaş alanına’ benzetti

Salgının başından beri üçüncü karantinasını yaşayan ülkede çok sert önlemler uygulanıyor.



Kısıtlamalar, vaka sayılarını azalttı fakat yetkililer ölüm oranlarının ve Ulusal Sağlık Hizmeti üzerindeki baskıların artmaya devam edeceğini belirtiyor.

Hükümetin baş bilimsel danışmanı Patrick Vallance, hastanelerdeki durumla ilgili olarak, ‘Şu anda çok çok kötü, çok büyük bir baskı var. Hastaneler "savaş alanı gibi" dedi.

Başbakan Boris Johnson çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada ‘Ülke genelinde vaka sayılarının şu anda zirveye ulaştığı veya düzleştiği doğru ancak çok hızlı düşüşler görmüyoruz ve bunu kontrol etmemiz gerektiği çok açık.’ dedi

İngiliz yetkililer daha önce karantinanın hastalığa karşı en savunmasız olan yaklaşık 15 milyon kişinin kademeli olarak aşılanmasının ardından hafifletilebileceğini açıklamıştı. İngiltere’de bugüne kadar 4,6 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını yaptırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson muhalif milletvekilleri tarafından, ‘önlemlerin ekonomiye verdiği zarar’ nedeniyle eleştiriliyor.



Parlamentonun üst düzey bir üyesi olan Steve Baker, geçtiğimiz günlerde Johnson’u eleştirmiş ve salgın kısıtlamalarının bahara kadar sürmesinin ‘felaket’ olacağı konusunda uyarmıştı.



İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS SALGINI



İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatteki 38 bin 905 yeni tespitle Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754'e yükseldi. Son 24 saatte 1820 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 93 bin 290'a çıktı.

Bir günde 579 bin 194 test yapılırken, test sayısı, mükerrerler dahil 62 milyon 956 bin 912 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 39 bin 68 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 947'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 4 milyon 609 bin 740'a ulaşırken, bunlardan 460 bin 625'ine ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens İngiltere'de her 30 saniyede bir yeni tip Kovid-19 vakasının hastaneye kabulünün yapıldığını aktarmıştı.