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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs aşısı oldu

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs aşısı oldu

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock aşı olduğunu duyurarak, “Aşıyı yaptırdım. 8 dakikada girdim ve çıktım. Hiç acımadı” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de 42 yaş ve üzerindekilerin koronavirüs (Kovid-19) aşı sırasının geldiğinin duyurulmasıyla birlikte sırasının geldiğine dair mesaj alan Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşı olduğunu duyurdu.

Hancock, “Harika, aşıyı yaptırdım. 8 dakikada girdim ve çıktım. Hiç acımadı” ifadelerini kullandı.

Hancock 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, 42 yaş ve üzerindekilerin aşı sırasının geldiğini duyurarak aşı için uygun olan herkesin randevusunu almasını tavsiye etmişti.

Ayrıca Hancock, telefonunun yanında olduğunu, kendi sırasının geldiğini belirten mesajı beklediğini ifade etmişti.

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