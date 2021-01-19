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Dünya
İHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock kendini karantinaya aldı

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock kendini karantinaya aldı
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock resmi twitter hesabından paylaştığı videoda kendini karantinaya aldığını açıkladı. Hancock kararı Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) tavsiyesi üzerine aldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda açıklama yapan Hancock, "Dün gece NHS korona virüs uygulaması tarafından bildirim aldım. Bu da Pazar gününe kadar evden hiç çıkmadan kendimi izole edeceğim anlamına geliyor.

Kedini izole etmek, belki de sosyal mesafe kuralının en önemli parçası. Çünkü uygulamadan test sonucu pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulunduğumu öğrendim. Bu, bulaş zincirini nasıl kırdığımızı gösteriyor.

Benim yapacağım gibi bu kurallara uymalısınız” dedi. Çalışmalarını evden yürüteceğini belirten Hanckok, “Tüm kuralları takip ederek bu virüsü yenebiliriz” diye konuştu.

Mart 2020’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Hanckok koronavirüse yakalanmıştı.


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