İngiltere Rus tankerine müdahale etti: 6 saatlik çıkarma operasyonu! 'Putin'e ağır darbe'

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İngiltere ordusu, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı öne sürülen "gölge filo"nun parçası olan bir Rus tankerine müdahale etti. Operasyon, İngiltere'nin bir Rus gemisine yönelik ilk çıkarma harekatı olarak kayıtlara geçti. Savunma Bakanı Dan Jarvis, müdahalenin Putin’in yasadışı savaşına darbe vurduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı Starmer, operasyonu sabahın erken saatlerinde bizzat yönlendirdiğini ifade ederek, “Bugün sabahın ilk saatlerinde silahlı kuvvetlerimize Manş Denizi’nden geçmeye çalışan bir gölge filo tankerini durdurma talimatı verdim” dedi.

AFP'nin haberine göre Starmer, operasyonun başarıya ulaştığını belirterek, İngiltere'nin Rusya’ya bir darbe daha vurduğunu dile getirdi. İngiltere Başbakanı, “Bu başarılı operasyon, (Rusya Devlet Başbakanı Vladimir) Putin’in Ukrayna’daki savaşını körükleyenlere, saklanmalarına izin vermeyeceğimizi hatırlatacak” ifadelerini kullandı.

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Operasyonda görev alan personele teşekkür eden Starmer, “Ülkemizi yılın 365 günü, günün 24 saati güvende tutan silahlı kuvvetlerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

İngiltere Savunma Bakanlığı, pazar sabahı gerçekleştirilen operasyonun Fransa ile yakın koordinasyon içinde yapıldığını açıkladı. Operasyona, İngiltere Deniz Hava Grubu’na ait Chinook, Merlin Mk4 ve Wildcat uçakları, bir RAF P-8 uçağı ile HMS Sutherland ve HMS Ledbury gemilerinin destek verdiği kaydedildi. Bakanlık, müdahalenin İngiltere’nin müttefiklerine sağladığı desteğe dayandığını belirtti.

"PUTİN’İN YASA DIŞI SAVAŞINA DARBE"

BBC'nin bildirdiğine göre İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu tür operasyonlar beceri, profesyonellik ve cesaret gerektirir. Silahlı Kuvvetler personelimize ve bu operasyonda yer alan herkese saygılarımı sunuyorum. Rusya, Ukrayna’daki çatışmasını finanse etmek için gizli filosuna güveniyor ve bizim müdahalemiz Putin’in yasadışı savaşına ağır bir darbe indirdi" dedi.

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İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis

SMYRTOS GEMİSİ GÖZETİM ALTINDA

Smyrtos gemisinin geçici olarak İngiltere’nin güney kıyılarındaki bir demirleme yerine taşınacağı ve çevresel veya güvenlik sorunları açısından izleneceği bildirildi. Takip sitesi MarineTraffic’e göre, Smyrtos gemisi Kamerun bayrağı altında seyrediyor ve Manş Denizi’nde demirlemiş durumda.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, ülkesinin İngiltere’nin desteğiyle Rusya’nın gizli filosunun parçası olduğundan şüphelenilen bir petrol tankerini ele geçirdiğini duyurmuştu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

GÖLGE FİLO İDDİASI

İngiltere, Rusya’nın petrol ihracatına uygulanan uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için “gölge tanker filosu” işlettiğini iddia ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın yaptırım uygulanan petrolünün yüzde 75’ini taşıyan 700’den fazla gemiden oluşan gizli filonun Kremlin için hayati bir can damarı sağladığını ifade etti. Starmer, mart ayında İngiliz ordusunun “artık İngiltere yakınlarından geçen, yaptırım uygulanan gemilere çıkarma yapabileceği” uyarısını yapmıştı.

Londra yönetimi, Rusya’nın Ukrayna savaşına sağladığı finansmanı kesmek için Rusya’nın petrol gelirlerini hedef aldığını belirtmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere’nin 500’den fazla gemiye yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Bu yaptırımların, gemilerin İngiltere limanlarına girişini yasakladığı ve İngiliz firmaları ile bireylerinin Rus petrolü tedarik eden veya teslim eden gemilere finansal, sigorta ya da aracılık hizmetleri sağlamasını engellediği kaydedilmişti.