İngiltere Putin’in uyarısını hiçe saydı

Karar, ABD’nin Ukrayna’ya füze sistemi göndereceğini açıklamasını izliyor. Ancak Washington yönetimi, Rus topraklarına saldırı düzenlenmemesi koşuluyla orta menzilli gelişmiş füzeler vereceğini bildirmişti. Önceki gün Rusya lideri Vladimir Putin, Kiev’e uzun menzilli füzeler verilmesi halinde “daha önce vurulmayan yerleri hedef alacakları” tehdidinde bulunmuştu. İngiltere’nin Ukrayna’ya sağlayacağı füze sistemi dakikada 12 adet karadan karaya füze ateşleyebiliyor ve 80 kilometrelik menzildeki hedefleri nokta atışı vurabiliyor.