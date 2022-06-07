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İngiltere Putin’in uyarısını hiçe saydı

#İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace#Ukrayna#Putin
İngiltere Putin’in uyarısını hiçe saydı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna’ya uzun menzilli füze göndereceklerini açıkladı. Bakan Wallace, “Ukraynalılara, kendilerini sebepsiz bir işgalden korumaları için ihtiyaç duydukları silahları temin etmekte öncü rol üstlendik” derken, ilk etapta üç füze gönderilmesi planlanıyor.

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Karar, ABD’nin Ukrayna’ya füze sistemi göndereceğini açıklamasını izliyor. Ancak Washington yönetimi, Rus topraklarına saldırı düzenlenmemesi koşuluyla orta menzilli gelişmiş füzeler vereceğini bildirmişti. Önceki gün Rusya lideri Vladimir Putin, Kiev’e uzun menzilli füzeler verilmesi halinde “daha önce vurulmayan yerleri hedef alacakları” tehdidinde bulunmuştu. İngiltere’nin Ukrayna’ya sağlayacağı füze sistemi dakikada 12 adet karadan karaya füze ateşleyebiliyor ve 80 kilometrelik menzildeki hedefleri nokta atışı vurabiliyor.

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#İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace#Ukrayna#Putin

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