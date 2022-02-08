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İngiltere Polonya'ya 350 asker daha gönderecek

#İngiltere#Polonya #Dünya
İngiltere Polonyaya 350 asker daha gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle Polonya'ya 350 asker daha göndereceklerini açıkladı.

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Wallace, İngiltere'nin Polonya'ya halihazırda bulunan 100 İngiliz askerine ek olarak 350 asker daha göndereceğini açıkladı. Wallace, "Bu dayanışma ruhu içinde birbirimizin dayanıklılık konusundaki zorluklarını paylaşmaya yardım ederek, birlikte çalışabileceğimizi göstermek ve İngiltere ile Polonya'nın yan yana olduğuna dair güçlü bir sinyal göndermek için iki taraflı konuşlandırmada halihazırda Polonya'da bulunan 100 İngiliz askeri birliğine 350 asker daha göndereceğiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi uyarısında bulunan Wallace, "Rusya, kendi özgür iradesiyle NATO'nun bir parçası olmayı arzu eden, egemen bir ülke olan Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir hata yaptığı takdirde kendisine uygulanacak olan yaptırımlar, izolasyon ve daha fazla NATO gücü ile karşılaşacağını hatırlamalıdır" ifadelerini kullandı.

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'NATO BİR SAVUNMA İTTİFAKIDIR'

NATO'nun Rusya'ya karşı "böl ve yönet" taktikleri kullanmaya çalıştığını reddeden Wallace, “NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya için bir tehdit oluşturmuyor. Müttefiklerimiz arasındaki bir savunma mekanizmasıdır ve bunun için vardır. Kimse Rusya'yı bölmek ve yönetmek istemiyor" dedi.

Blaszczak ise İngiltere’nin Polonya’ya ek asker gönderme kararına ilişkin, "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın halihazırda Polonya'da bulunan 100 askeri güce ek olarak 350 asker daha gönderme önerisi için çok teşekkür ederim" dedi.

Blaszczak, Polonya'daki askerlerin özellikle sınırdaki tehdide karşı güvenliğin artırılması konusunda Polonya Silahlı Kuvvetleri'yle işbirliği yapacağını aktardı.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna sınırında 100 binden fazla asker konuşlandırması nedeniyle NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın işgal edilmesi konusunda endişeleri devam ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması için ABD, İngiltere, Fransa gibi NATO müttefikleri ile Rusya ve Ukrayna arasında ikili görüşmeler devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un bu hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Moskova'da Ukrayna krizini görüşmesi bekleniyor.

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa'daki NATO birliklerine destek için 350 Alman askerini Litvanya'ya göndereceklerini bildirmişti.

 

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