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İngiltere, Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik boykota hazırlanıyor

#Pekin Olimpiyatları#İngiltere#Boykot
İngiltere, Pekin Kış Olimpiyatlarını diplomatik boykota hazırlanıyor

İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Çin'in insan hakları ihlalini protesto etmek amacıyla Pekin Kış Olimpiyatları'na karşı başlatılan diplomatik boykota katılmayı planladığını yazdı.

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İngiliz medyası, gelecek yıl yapılacak Pekin Kış Olimpiyatları’na karşı başlatılan diplomatik boykota İngiltere’nin de katılabileceğini yazdı.

Gazete, Dışişleri Bakanı Liz Truss’un boykottan yana olduğunu belirterek, hükümette bu konuda aktif bir tartışma olduğunu aktardı. Haberde 5 muhafazakâr politikacının Johnson’a yazdığı mektupta, şubat ayında düzenlenecek olimpiyat oyunlarını herhangi bir İngiliz diplomatın temsil etmemesi gerektiği ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

İngiliz gazetesi ayrıca İngiltere Çin Büyükelçisi’nin olimpiyat oyunlarına katılabileceğini bildirdi.

Beyaz Saray tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na karşı diplomatik boykot başlatıldığı kaydedilmişti.

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#Pekin Olimpiyatları#İngiltere#Boykot

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