İngiltere parlamentosu karıştı! Boris Johnson'ın zor anları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vergide istisna olur mu İşte asgari ücrete etkisiVergide istisna olur mu? İşte asgari ücrete etkisi#Asgari Ücret
Milli takım bombasını patlattı Balotelli...Milli takım bombasını patlattı! Balotelli...#Mario Balotelli
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Uzman isim yorumladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı... Uzman isim yorumladı#Merkez Bankası
Erdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeErdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Topkapı Sarayında yeniden sergilenmeye başladı Duyan akın etti...Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı! Duyan akın etti...#Topkapı Sarayı
Borisin zor anları... Burada yetkili benimBoris'in zor anları... "Burada yetkili benim!" #İngiltere
Çip krizinde yeni gelişme Avrupa Birliği harekete geçtiÇip krizinde yeni gelişme! Avrupa Birliği harekete geçti#Çip Krizi
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum Ona dokunmayın, Türkiyenin en iyisi, Almanca düşündüğü için...Güneş iması ve Burak için çarpıcı yorum! "Ona dokunmayın, Türkiye'nin en iyisi, Almanca düşündüğü için..."#A Milli Takım
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
İtiraf Prensten geldi: Karım tükenmiş bir halde ülkeyi terk etti, şu anda gizli bir yerdeİtiraf Prens'ten geldi: Karım 'tükenmiş' bir halde ülkeyi terk etti, şu anda gizli bir yerde#Prenses Charlene
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat olduOkul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!#Elif Engin
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere parlamentosu karıştı! Boris Johnson'ın zor anları

#İngiltere#Boris Johnson#Parlamento
İngiltere parlamentosu karıştı Boris Johnsonın zor anları

Gerek koronavirüs salgını gerekse Brexit sonrası ülkenin içinden geçtiği kriz yüzünden zor bir dönem geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoda yaşadığı tartışma ülke gündemine bomba gibi düştü!

Haberin Devamı

İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, parlamentoda tartışma kurallarına uymayan Başbakan Boris Johnson’a “Başbakan yerinize oturun” diyerek sert çıktı.

İngiltere’de alt meclis olan Avam Kamarasında muhalefet İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, eski bir Muhafazakar Parti milletvekilinin bir sağlık firması için lobi yaparak hükümetten 600 milyon pound değerinde kontrat imzalaması konusunda inceleme istedi.

İngiltere parlamentosu karıştı Boris Johnsonın zor anları

Görüşme sırasında Starmer, Başbakan Johnson’a “Bunun köküne inmenin tek bir yolu var. O (başbakan) eğer bu öğleden sonra İşçi Partisi'nin önergesine oy verirse, bu soruşturma başlar. Lehte mi oy verecek yoksa başka bir örtbas için mi oy verecek?” dedi.

Başbakan Johnson, Starmer’in kendisine yönelttiği soruya parlamento müzakere kurallarına uymadan yanıtlamaya çalıştı.

Gözden Kaçmasın

Boris Johnsondan korkutan sözler: Gelecek nesiller bizi affetmeyecekBoris Johnson'dan korkutan sözler: Gelecek nesiller bizi affetmeyecek!Haberi Görüntüle

Bunun üzerine eski İşçi Parti Milletvekili Avam Kamarası Başkanı Sir Hoyle, Johnson’ın sözünü keserek, “Başbakan yerinize oturun. Bana müdahale edemezsiniz. Siz bu ülkenin başbakanı olabilirsiniz ama burada yetkili benim!” diyerek çıkıştı ve söz sırasını Johnson’dan aldı.

Haberin Devamı

İngiltere parlamentosu karıştı Boris Johnsonın zor anları

Olayın yaşadığı anlara dair görüntüler ülkede bir anda gündemin ilk sırasına yerleşti.

Gözden Kaçmasın

Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok olmuştu... Yolladığı emaile kimse inanmadıCinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok olmuştu... Yolladığı email'e kimse inanmadı!Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Boris Johnson#Parlamento

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret