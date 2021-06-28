MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere ordusunda panik! Kendilerini karantinaya aldılar
GeriDünya İngiltere ordusunda panik! Kendilerini karantinaya aldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

İngiltere ordusunda panik! Kendilerini karantinaya aldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere ordusunda panik! Kendilerini karantinaya aldılar

Delta varyantıyla birlikte koronavirüs vaka sayılarının giderek arttığı İngiltere'de panik orduya sıçradı. İngiltere Savunma Bakanı ve üst düzey 6 askeri yetkili kendilerini karantinaya aldı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve 6 üst düzey askeri yetkilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Genelkurmay Başkanı Nick Carter’la temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wallace ve üst düzey askeri yetkililer 24 Haziran’da Oxford'da bulunan Savunma Akademisi’ndeki bir toplantıya katıldı.

İngiltere ordusunda panik Kendilerini karantinaya aldılar

İngiliz şarkıcının sır ölümü... 2 hafta önce aşı olmuştu
İngiliz şarkıcının sır ölümü... 2 hafta önce aşı olmuştu!

Toplantıya katılan Carter'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Wallace ve toplantıya katılan 6 üst düzey yetkili Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip Sistemi tarafından kendilerini karantinaya almaları konusunda uyarıldı.

Wallace ve askeri yetkililer, 10 gün boyunca bireysel karantinada kalacak ve bu sürede işlerini uzaktan yürütecek.

Ülkedeki kurallara göre Test ve Takip Sisteminin haber vermesi üzerine temaslı kişilerin Kovid-19 testleri negatif çıksa bile en az 10 gün süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor. Daha önce Kovid-19 geçirenler bu uygulamadan muaf tutulmuyor.

Son dakika... İngiltere Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler otobüs durağında bulundu
Son dakika... İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgeler otobüs durağında bulundu

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi