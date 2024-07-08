İngiltere orantısız sonuçları tartışıyor: Muhalefet kazanmadı iktidar kaybetti

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Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, 2019 seçimlerine göre oylarını yalnızca 2 puan arttırmasına ve yüzde 33.7 oranında oy almasına karşın 650 üyeli Avam Kamarası’ndaki koltukların yüzde 65’ine sahip oldu. Tarihin en büyük yenilgilerinden birini yaşayan Muhafazakâr Parti ise oyların yüzde 24’ünü, sandalyelerin ise yüzde 18’ini kazanabildi. Ülkede uygulanan dar bölge seçim sistemi, sandığa gitme oranlarının düşmesi ve İskoçya’da oylarını artırmayı başarması Starmer’ı Başbakanlık koltuğuna taşıdı. 650 seçim bölgesinde en fazla oyu alan adayın milletvekili seçildiği dar bölge sistemi, bir partinin oyların büyük bir yüzdesini toplasa bile birinci olamadığı takdirde sandalye kazanmaması anlamına geliyor. Aşırı sağcı Reform Partisi ve Liberal Demokratlar’ın oylarında sıçrama yaşanırken, parlamento vekillerin farklı köken ve kültürel arkaplanları açısından şimdiye kadarki en çoğulcu meclis olma özelliğini taşıyor.

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FİDAN İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

-DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Fidan görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar diledi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.