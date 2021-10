İngiltere onu konuşuyor... Başbakan'ın spor kıyafetleri dikkat çekti

İngiltere'de marketlerde raflar hala boşken ve uzun benzin kuyruklarında insanlar birbirleri ile kavga ederken, vergi zamları, sağlık hizmetleri de kaosa gömülmüş durumda. Ülke Brexit sonrası TIR ve komyon şoförü bulunamamasından dolayı ciddi bir tedarik krizi yaşıyor, ve kriz dalga dalga yayılmaya devam ediyor.

KRİTİK TOPLANTI

Kötü haberlerin peş peşe geldiği bugünlerde gözler bu haftaki Muhafazakar Parti konferansına çevrilmişti. Toplantı, gaz kıtlığı krizi , Sarah Everard'ın polis memuru Wayne Couzens tarafından vahşice öldürülmesi , vergi zamları, sağlık hizmetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu kritik sorunları tartışmak üzere toplandığı yer.

ŞIK KIYAFETLERLE KOŞUYA ÇIKTI

Ancak beklenilenin aksine toplantının en çok konuşulan konusu Başbakan Boris Johnson'ın koşusu oldu.



Reuters tarafından üzerinde şık bir gömlek ve ayağında resmi siyah deri bağcıklı ayakkabılar ile koşuya çıkan Boris Johnson'ın görüntüleri ülkenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.





Pictured: Prime Minister Boris Johnson goes for a run on the first day of the Conservative Party conference in Manchester.



📸: REUTERS/Toby Melville pic.twitter.com/k3IAYp2kfb