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İngiltere mültecileri Ruanda’ya taşıyacak

#İngiltere#Ruanda#Milteci
İngiltere mültecileri Ruanda’ya taşıyacak

SİYASİ, ekonomik ve iklim gibi gerekçelerle güney ve doğu ülkelerinden yola çıkıp kuzeye yol alan göçmenlerin son duraklardan biri İngiltere.

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Ülkeye yasa dışı yollardan giren mültecilerin sayısı hızla artınca, yeni önlemler gündeme geldi. Bu bağlamda İngiltere, Manş Denizi’ni botla geçen mültecileri 6400 km ötedeki Ruanda’ya taşıma kararı aldı. Plana göre mülteciler, sığınma başvuruları değerlendirilirken Ruanda’daki kamplarda bekletilecek.

‘EN GÜVENLİ ÜLKELERDEN BİRİ’

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 120 milyon sterlinlik anlaşmayı imzalamak için Batı Afrika ülkesine gitti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, “1 Ocak’tan itibaren Birleşik Krallık’a yasa dışı yollardan giriş yapmış herkes artık Ruanda’ya yerleştirilecek” dedi. Johnson, gelecek 1 yıl içinde Ruanda’nın 10 binlerce mülteciye ev sahipliği yapacağını söyledi. Ruanda’nın insan hakları konusunda dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olduğunu savunan Johnson, mültecilerin burada hoşgörüyle karşıladığını ifade etti.

BM: İNSANLAR EMTİA DEĞİL

İngiliz basınında plan için “pahalı ve acımasızca” yorumları yapılırken, Ruanda tarafı ise işbirliğinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İngiltere’nin kararına karşı olduğunu açıkladı. BMMYK’nın Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs, “Savaştan, çatışmalardan ve zulümden kaçan insanlar şefkat ve empatiyi hak ediyor. Bir emtia gibi alınıp satılmamalı ya da yurt dışına gönderilmemeliler” açıklamasında bulundu.

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#İngiltere#Ruanda#Milteci

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