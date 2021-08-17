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HaberlerDünya Haberleriİngiltere Moderna'nın 12-17 yaş grubunda kullanımına onay verdi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

İngiltere Moderna'nın 12-17 yaş grubunda kullanımına onay verdi

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İngiltere Moderna'nın 12-17 yaş grubunda kullanımına onay verdi

İngiltere'de Pfizer/BioNTech'in ardından ABD merkezli Moderna firması tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısının, 12 yaş ve üstü çocuklarda kullanımına onay verildi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) açıklamasında, Spikevax aşısı olarak da bilinen aşının "bu yaş grubunda güvenli ve etkili" olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında da "Moderna'nın aşısının, 12 yaş ve üstü için güvenli ve etkili olarak onaylandığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada, 16-17 yaşındaki herkes ile 12-15 yaşında klinik açıdan savunmasız çocukların daha önce onaylanan Pfizer/BioNTech aşısı için bu hafta randevu alabilecekleri de belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), temmuzda Spikevax aşısının, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 12-17 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onaylamıştı.

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