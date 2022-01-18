İngiltere Manş Denizi'nde orduyu devreye sokacak!

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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Savunma Bakanlığı'nın Manş Denizi'ni "yasa dışı göçe karşı korumak için" görevlendirildiğini söyledi.

Fakat Savunma Bakanlığı'nın harcama, yönetim ve politikalarını denetlemekle yükümlü İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, planların "aceleye geldiği" eleştirisini getirdi ve planları ordu için "büyük bir dikkat dağıtıcı" olarak nitelendirdi.

Bu adım haftalar içinde hayata geçirilebilir.

Birleşik Krallık Saldırı Gücü Komutanı Mike Utley, planları koordine etmek üzere görevlendirildi.

2020'NİN 3 KATI



İçişleri Bakanlığı, geçen yıl sınırı geçen insan sayısının 2020'dekinin üç katı olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, yalnızca Cumartesi günü Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken 197 kişinin durdurulduğunu veya kurtarıldığını söyledi. Fransız yetkililer, beş gemide bulunan 95 kişinin yolculuk yapmasını engelledi.

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Savunma Bakanlığı kaynakları BBC'ye, ordunun İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Krallık Sınır Gücü ile birlikte çalışması hakkındaki görüşmelerin birkaç haftadır sürdüğünü söyledi.

Kaynaklar, Kraliyet Donanması'nın veya diğer kurumların nasıl dahil olacağı konusunda hiçbir karar verilmediğini ve göçmen teknelerinin Fransa'ya "geri itilmesini" gerektireceğine dair hiçbir belirti olmadığını söylediler.

İçişleri Bakanı Patel ise parlamentoda yaptığı bir konuşmada silahlı kuvvetlerin söz konusu tartışmalı politikaya dahil olabileceğini öne sürmüş ve bunun "kesinlikle bu hükümetin politikası olduğunu" söylemişti.

İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada planın, Rusya ve Çin'in artan askeri tehditlerine karşı "büyük bir dikkat dağıtıcı" olduğunu söyleyerek, "Donanmamızın uğraşıyor olması gereken şey bu değil" dedi.

Bir kaynak, ordunun operasyonları nasıl koordine edebileceğinin ayrıntılarının hâlâ çözülmediğini, bir başkası ise Savunma Bakanlığı içinde böyle karmaşık bir meseleye karışma konusunda "korku" olduğunu söyledi.