×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere kurudu! Yeşil parklar çöle döndü

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Sıcak Hava#Kuraklık
İngiltere kurudu Yeşil parklar çöle döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 07:00

Boğucu sıcakların vurduğu bir diğer Avrupa ülkesi İngiltere’de rekor seviyede kuraklık yaşanıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office verilerine göre Temmuz 2026, meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı son 190 yıl içinde İngiltere ve Galler genelinde en kurak geçen temmuz ayı oldu. Bu dönemde İngiltere’de sadece 6.5 mm, Galler’de ise 9.3 mm yağış kaydedildi. Her iki bölgedeki bu yağış miktarları, kayda geçen en az yağışlardan biri oldu. Kurak hava koşullarına ülkenin büyük bölümünde olağanüstü yüksek sıcaklıklar eşlik etti. Bu ay, İngiltere genelinde kaydedilen en sıcak ikinci, Galler’de ise şimdiye kadarki en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Sıcak Hava#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!