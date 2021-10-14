İngiltere krizde, Boris Johnson tatilde, resimde

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, ülke enerji ve tedarik kriziyle baş etmeye çalışırken İspanya’da bir villanın balkonunda resim yaparken görüntülenmesi tepki çekti.

Boris Johnson’ın, ikinci çocuklarına hamile eşi Carrie Symonds ve bir yaşındaki oğulları Wilfred ile konakladığı malikânenin, eski Londra Belediye Başkanı adayı ve eski çevre bakanı Zac Goldsmith’e ait olduğu öğrenildi.

HAFTALIK 310 BİN TL

İngiliz Daily Mirror’ın haberine göre, İspanya’nın güneyindeki Costa del Sol kıyılarında yer alan Marbella’daki malikâne, yaklaşık 250 hektarlık bir ormanlık arazi üzerine kurulu. İki yüzme havuzu ve bir de helikopter pisti var. Aynı zamanda düğün davetleri için de kiralanabilen malikânenin internet sitesinde, ‘iş ve şehir yaşamından kaçmak isteyenler için gizli bir cennet’ ifadeleri yer alıyor. Haftalık kiralama maliyeti ise 25 bin pound (yaklaşık 310 bin TL) olarak belirtiliyor.

CHURCHILL BENZETMESİ

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Johnson’ın, enflasyon, enerji ve tedarik krizinin ortasında lüks bir tatil kaçamağı yapması ise eleştiri oklarının hedefi oldu. İngiltere’nin önde gelen bulvar gazetelerinden Daily Mail, “İngilizler yükselen doğalgaz fiyatları ve boş market raflarıyla kaos içindeyken, Başbakan Marbella’da haftalığı 25 bin pound’luk malikânede resim çiziyor” diye yazdı.

JOHNSON’IN KAHRAMANI

Aynı haberde, Johnson’ın, “siyasi kahramanı” olarak nitelediği efsane İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile aynı hobiyi paylaştığına da vurgu yapıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin başında olan ve aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de çağdaşı olan Winston Churchill, resim merakıyla biliniyordu. Churchill’in 500’den fazla tablosu olduğu belirtiliyor.

TEDARİK ZİNCİRİ KRİZİ BÜYÜYEBİLİR

İNGİLTERE’de market raflarını boş bırakan tedarik zinciri krizi sürüyor. Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılması) sonrası kamyon şoförü kıtlığı devam ederken mallar ülke limanlarında yığılı kaldı. Konteyner nakliye şirketi Maersk ülkenin önemli limanlarından Felixstowe’un konteynerlerle dolu olduğunu, büyük yük gemilerinin başka limanlara gönderildiğini belirtti.