İngiltere Kraliyetinde kritik karar.... Ünlü isim kraliyet unvanlarından vazgeçiyor

Prens Andrew, yaptığı yazılı açıklamada, "Kral, yakın ve geniş ailemle yaptığımız görüşmeler sonucunda, hakkımda devam eden suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet ailesinin çalışmalarını engellediği sonucuna vardık." ifadesine yer verdi.

Andrew, ailesine ve ülkesine olan görevini öncelikli tutmaya karar verdiğini belirterek, 5 yıl önce kamu hayatından çekilme kararının arkasında durduğunu belirtti.

"PRENS" SIFATINI KORUYACAK

Prens Andrew, "Majestelerinin onayıyla artık bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bana verilen ünvanı ve nişanları artık kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Andrew, ünvanlarını bırakmasına rağmen "Prens" sıfatını koruyacak.

Prens Andrew, bu kararı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ve Çinli casus olduğu iddia edilen bir kişiyle olan bağlantıları hakkında yeni haberlerin ortaya çıkmasıyla artan baskının ardından verdi.

PRENS ANDREW'A CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

Epstein'in eski çalışanı Juan Alessi, Prens Andrew'un, Epstein'in Florida'daki evini sıkça ziyaret ettiğini belirterek, "Prens Andrew haftalarca bizimle kalırdı." ifadesini kullanmıştı.

Andrew'un eşi Sarah Ferguson'ın da evi ziyaret ettiğini aktaran Alessi, Prens'in her gün masaj servisi aldığını aktarmıştı.

Prens Andrew, ayrıca birçok mağdur tarafından cinsel taciz ve istismarla suçlanmıştı.

Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre da Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek, 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Jeffrey Epstein davasında ana davacı olan Giuffre, 25 Nisan'da 41 yaşında yaşamını yitirmişti.