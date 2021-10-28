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İngiltere Kraliçesi Glasgow’a da gidemeyecek

#İngiltere Kraliçesi#Glasgow#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı
İngiltere Kraliçesi Glasgow’a da gidemeyecek

İngiltere’nin 95 yaşındaki Kraliçesi 2. Elizabeth’in, kasım başında İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılmayacağı duyuruldu.

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Geçen hafta doktorların tavsiyesi üzerine üç günlük resmi Kuzey İrlanda ziyaretini de iptal eden İngiltere Kraliçesi, kontroller için bir geceyi de hastanede geçirmişti. Bir önceki hafta ise üst üste iki kez bastonla kamuoyunda görüntülenmişti.

Konuya ilişkin Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi’nin COP26 resepsiyonuna katılmama kararını “üzülerek” aldığı ancak zirveye bir video mesaj göndereceğini ifade edildi. İklim konusuna duyarlılığı ile bilinen Kraliçe 2. Elizabeth’in, ekim ayı başında Galler Parlamentosu’nun açılış törenlerindeki bir sohbeti sırasında, “İnsanların iklim meselelerinde konuşup icraate geçmemesi sinir bozucu” dediği kaydedilmişti.

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#İngiltere Kraliçesi#Glasgow#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı

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