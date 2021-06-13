İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nde ABD Başkanı Biden ve eşiyle görüştü

G7 Zirvesine kapsamında İngiltere'de bulunan Biden ile eşi, Windsor Kalesi'nin avlusundaki platformda Kraliçe Elizabeth tarafından karşılandı.

Kraliçe ile kalede çay içmeden önce Biden ve eşi, Kraliçe'nin nedimesi Dame Annabel Whitehead ile tanıştırıldı.

Kraliçe Elizabeth, son yıllarda Windsor Kalesi'nde ABD'nin diğer dört başkanını da kabul etti.

Biden, Kraliçe tarafından karşılanan 13'üncü ABD Başkanı oldu.

Kraliçe Elizabeth, en son 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump ile Buckingham Sarayı'nda bir araya gelmişti.

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