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HaberlerDünya Haberleriİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nde ABD Başkanı Biden ve eşiyle görüştü
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 21:14 | Son Güncelleme:

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nde ABD Başkanı Biden ve eşiyle görüştü

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nde ABD Başkanı Biden ve eşiyle görüştü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile bir araya geldi.

G7 Zirvesine kapsamında İngiltere'de bulunan Biden ile eşi, Windsor Kalesi'nin avlusundaki platformda Kraliçe Elizabeth tarafından karşılandı.

Kraliçe ile kalede çay içmeden önce Biden ve eşi, Kraliçe'nin nedimesi Dame Annabel Whitehead ile tanıştırıldı.

Kraliçe Elizabeth, son yıllarda Windsor Kalesi'nde ABD'nin diğer dört başkanını da kabul etti.

Biden, Kraliçe tarafından karşılanan 13'üncü ABD Başkanı oldu.

Kraliçe Elizabeth, en son 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump ile Buckingham Sarayı'nda bir araya gelmişti.

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