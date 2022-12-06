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İngiltere Kralı Charles'a ikinci yumurtalı saldırı

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#İngiltere#Kralı III. Charles#Yumurtalı Saldırı
İngiltere Kralı Charlesa ikinci yumurtalı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 20:26

İngiltere’nin Luton kentinde halkla selamlaştığı sırada Kralı III. Charles'ın bulunduğu yöne yumurta atıldı. Yumurtayı attığından şüphelenilen 20’li yaşlarında bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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İngiltere Kral III. Charles'a ikinci kez yumurtalı saldırının hedefi oldu. Luton kentinde halkla selamlaştığı sırada Kralı III. Charles'ın bulunduğu yöne doğru yumurta atıldı. Korumalar yumurtalı saldırıyı fark ederek Kralı kalabalıktan uzaklaştırırken, atılan yumurta Kral Charles’a denk gelmedi. Yumurtayı attığından şüphelenilen 20’li yaşlarında bir kişi Bedfordshire polisi tarafından gözaltına alındı.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, en son 9 Kasım’da ülkenin kuzeyindeki York kentinde hayatını kaybeden İngiltere’nin eski Kraliçesi II. Elizabeth’in onuruna dikilen bir heykelin açılışını yapmak için düzenlediği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı.

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Kral III. Charlesa yumurtalı saldırı
#İNGİLTERE#KRAL CHARLES
Kral III. Charles'a yumurtalı saldırıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe’ye isabet etmemişti. Saldırı sonrası gözaltına alınan 23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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#İngiltere#Kralı III. Charles#Yumurtalı Saldırı

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