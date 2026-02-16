×
İngiltere, 'korumak için' el koyduğu tarihi yok ediyor

#Filistin#British Museum#Tarihsel Tartışma
İngiltere'de dünyanın birçok bölgesinden tartışmalı şekilde getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan "British Museum", antik Orta Doğu'ya ilişkin sergilerinde yer alan bazı harita ve bilgilendirme panolarından "Filistin" ifadesini kaldırdı. Filistin'i silme kararının İngiltere merkezli İsrail yanlısı "İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI)" grubunun girişimleri sonucu alındığı bildirildi.

British Museum'da, antik Mısır ve Fenikelilere ilişkin harita ve panolarda, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları "Filistin" olarak etiketlenirken, bazı halklar "Filistin kökenli" şeklinde tanımlanıyordu. Ancak müzeye yapılan başvurularda, söz konusu terimin tarihsel olarak ortaya çıkışından önceki dönemler için kullanılmasının "geriye dönük" ve "yanıltıcı olduğunu" öne sürüldü.

Londra'da dünyanın birçok bölgesinden tartışmalı şekilde getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan arkeoloji müze, gelen şikayetler üzerine "Filistin" ifadesini kaldırma kararı verdi.

KÜSTAH AÇIKLAMA: ANLAMI YOK

The Telegraph gazetesinin haberine göre, bunun üzerine müze yönetimi, kelimenin tarihsel coğrafi terim olarak "anlamlı olmadığı" değerlendirmesinde bulundu ve "Filistin" ifadesini kaldırdı.

Bazı Mısır sergilerinde "Filistin" ifadeleri kaldırıldı ve diğer panolarda da terimin anakronik biçimde yer almaması için düzenlemeler planlandı. Söz konusu değişikliklerin ziyaretçi araştırmalarının ardından ve İngiltere merkezli İsrail yanlısı "İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI)" grubunun dile getirdiği endişeler sonrasında yapıldığı belirtildi.

Grup, Müze Direktörü Nicholas Cullinan'a gönderdiği mektupta, "Filistin adının binlerce yıl boyunca tüm bölge için geriye dönük biçimde kullanılmasının tarihsel değişimleri sildiği ve süreklilik konusunda yanlış bir izlenim oluşturduğunu" iddia etti.

'FİLİSTİN' YERİNE 'KENAN'

Haberde ayrıca, milattan önce 1700-1500 dönemini kapsayan bir Mısır sergisinde Nil Deltası kökenli Hiksosların "Filistin kökenli" olarak tanımlanmasına da itiraz edildiği ve bu ifadenin daha sonra "Kenan kökenli" şeklinde değiştirildiği kaydedildi.

Müze sözcüsü, antik kültürel bölgeleri gösteren haritalarda güney Levant için "Kenan" teriminin uygun olduğunu vurgulayarak, modern sınırları gösteren haritalarda Birleşmiş Milletler (BM) terminolojisinin kullanıldığını ve uygun durumlarda "Filistinli" ifadesinin kültürel veya etnografik tanımlayıcı olarak yer aldığını ifade etti.

#Filistin#British Museum#Tarihsel Tartışma

