İngiltere kıyamete hazırlanıyor! Su, elektrik, gaz, gıda...

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Dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olan İngiltere bu yıl peş peşe yaşanan krizler sonrası 'kış kıyameti'ne hazırlanıyor.

ELEKTRİK VE GAZ SONRASI ŞİMDİ DE SU ALARMI

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası patlak veren enerji krizi sebebi ile elektrik ve gaz kullanımı konusunda sert önlemler almak zorunda kalan ülke şimdi de sıcak hava dalgasının neden olduğu kuraklık ve azalan kaynaklar nedeni ile alarma geçti.

İLK KISITLAMA KARARI GELDİ: BAHÇE İŞLERİ VE HAVUZLARA YASAK BEKLENİYOR

Söz konusu yasaklar kapsamında bahçesini sulayan, havuzlarını dolduran, araba ve teknelerini yıkayan insanlara para cezası verilmesi planlanıyor.

İngiltere'nin en büyük su şirketi olan ve yaklaşık 15 milyon kişiye su sağlayan Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımında kısıtlama getirileceğini duyurdu. Ekim ayına kadar sürmesi beklenen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.

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33 MİLYON İNSANI ETKİLEYEBİLİR

İngiliz Dailymail Gazetesi,Thames Water gibi Yorkshire, Severn Trent ve South West gibi diğer şirketlerin de benzer kısıtlamalar için hazırlık yaptığını yazdı. Eğer bu şirketler de su kullanımında kısıtlamaya giderse İngiltere'deki hortum yasağı 33 milyon insanı etkileyecek.



Yetkililer vatandaşlardan sadece ihtiyaçları kadar su kullanmalarını istendi

HÜKÜMET KIYAMET SENARYOSUNA HAZIRLANIYOR

Su kısıtlaması için somut adımlar atılan ülkede asıl büyük krizin kış aylarında yaşanması bekleniyor. Rusya'nın Avrupa'ya giden gazı kesmesi sonrası yaşanan gaz kıtlığı nedeni ile bu kış ülkede planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağına artık kesin gözü ile bakılıyor, hükümet de sert geçecek kışa adeta bir kıyamet senaryosuna hazırlanır gibi hazırlanıyor.

KÜTÜPHANELER, HÜKÜMET BİNALARI VE TREN İSTASYONLARI KAPATILABİLİR

İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanı enerji arzının güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirdiği açıklamasında 'acil durum' planları kapsamında enerjinin karneye bağlanabileceğini belirtti.

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Söz konusu plan, bu kış kütüphanelerin, tren istasyonlarının ve hükümet binalarının da kapatılmasına yol açabilir.



Yetkililer, yiyecek ve içecek endüstrisinden elektrik kesintisi durumunda rafların boş kalmasını önlemek için planlarını hazırlamalarını istedi.

Aynı şekilde patronlardan 'jeneratörlerinin bakımının düzgün yapıldığından' ve 'dizel tanklarının dolu olduğundan emin olmaları' istendi.

Planı kesintiler, kömür santrallerinin yeniden devreye sokulması ve İngiltere'nin Rough'daki en büyük gaz depolama tesisinin restorasyonu da dahil olmak üzere alınan tüm önlemlere rağmen İngiltere'nin yeni dönemde AB ve Norveç'ten yapılan ithalata bağımlı hale geleceği düşünülüyor.

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Avrupa'nın gaz konusunda en çok güvendiği ülke olan Norveç geçtiğimiz günlerde kendi ülkesindeki elektrik kesintilerini önlemek için elektrik ihracatını sınırlamanın yollarını aradığını duyurdu.

3. DERECE UYARI YAYINLANDI

Avrupa'yı saran sıcak hava dalgasından nasibini alan İngiltere bu yıl tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) dün ülke genelini kapsayacak şekilde 3. derece sıcaklık uyarısı yayınladı. Uyarının 14 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi. İngiltere Meteoroloji Servisi de bu hafta bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceye ulaşmasının beklendiğini, sıcaklığın Temmuz ayında kaydedilen rekor seviyenin altında olacağı, ancak sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji servisine göre İngiltere bu yıl, 1935'ten bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadı. Ülkede 19 Temmuz'da hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üzerine çıkmıştı.