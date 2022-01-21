İngiltere kısıtlamaları kaldırıyor

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SALGIN yönetiminde baştan beri iki ileri bir geri adımlar atan İngiltere, geçen ay Omikron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için devreye sokulan kısıtlamaların gevşetileceğini açıkladı. Yeni kararları, pandemi yasaklarına rağmen başbakanlık konutunda defalarca parti yaptığı ortaya çıkan, bu sebeple siyasi kariyeri tehlikeye giren Başbakan Boris Johnson duyurdu. Kabine toplantısı sonrası Avam Kamarası’nda konuşan Başbakan Boris Johnson, halka yapılan evden çalışma tavsiyesinin kaldırıldığını, 27 Ocak itibariyle zorunlu maske takma ve aşı pasaportu kullanımının da sona ereceğini bildirdi.

OMİKRON PİK YAPTI

Karara gerekçe olarak Omikron vakalarının halihazırda pik yaptığı ve artık düşme eğiliminde olması gösterildi. Johnson, “sıradışı bir takviye doz kampanyası” yürüttüklerini belirterek, şimdiden 36 milyon kişiye üçüncü doz aşı yapıldığını, 60 yaş ve üstü kişilerde ek doz oranının yüzde 90’a ulaştığını açıkladı. “Pandemi henüz bitmedi” diyen Johnson, halka yine de tedbirleri elden bırakmamaları çağrısında bulundu. İzolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart’a kadar geçerli olduğunu belirten Johnson, “Yakında insanların kendilerini karantinaya alması uygulaması da tamamen kalkacak” dedi.

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‘KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR’

Boris Johnson’ın ‘gevşeme’ kararı alması özellikle muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Johnson’ın bu adımı, kısıtlama tedbirleri sürerken Başbakanlık Konutu 10 Numara’da gizlice parti verdiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalların ardından “siyasi kariyerini kurtarmak için attığı” öne sürüldü. İngiltere’de ‘Partygate’ olarak nitelendirilen skandallar nedeniyle, Boris Johnson’a istifa çağrıları yapılıyor. Ülkede son 24 saatte 108 bin yeni vaka görüldü.

6 HAFTALIK KIZI COVİD OLMUŞ

Başbakan Johnson’ın 6 haftalık kızı Romy’nin COVID’e yakalandığı öne sürüldü. Başbakanlık, Johnson’ın ailesinden bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtilmiş ancak isim vermemişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, bu kişinin 9 Aralık’ta dünyaya gelen Romy olduğunu yazdı. Kaynaklara göre küçük kız virüsten ‘oldukça kötü’ etkilendi.