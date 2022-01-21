İngiltere kısıtlamaları kaldırıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar fırtınası geliyor Radara yansıdı: İstanbul için saat belli olduKar fırtınası geliyor! Radara yansıdı: İstanbul için saat belli oldu#Meteoroloji
Kripto paralar yangın yerine döndü İşte dev kayıpların nedeniKripto paralar yangın yerine döndü! İşte dev kayıpların nedeni#Bitcoin
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldıTürkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldı!#Ermenistan
Yemişim Swap’ını Yemişim Swap’ını#Edi Rama
19 yaşında tarihe geçti19 yaşında tarihe geçti!#Havacılık
Çocuklar tatilde ne ister Uzmanlardan önerilerÇocuklar tatilde ne ister? Uzmanlardan öneriler#Yarıyıl Tatili
Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampındaBir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında#PKK
Dev ikramiye sahibini buldu Tam 119 milyon 693 bin 823 liraDev ikramiye sahibini buldu! Tam 119 milyon 693 bin 823 lira#Süper Loto
Çürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşıÇürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşı#FETÖ
Galatasarayda kabus sürüyor Kasımpaşa 3 golle kazandıGalatasaray'da kabus sürüyor! Kasımpaşa 3 golle kazandı#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı
Erdoğandan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmekErdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aytaç Şaşmazdan Hekimoğlu itirafıAytaç Şaşmaz'dan Hekimoğlu itirafı!#Aytaç Şaşmaz
Yüzyıllık yerel tohumları yeşerttiYüzyıllık yerel tohumları yeşertti#Ali Akkaş
Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptımCamdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım!#Burcu Biricik
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere kısıtlamaları kaldırıyor

#İngiltere#Koronavirüs#Boris Johnson
İngiltere kısıtlamaları kaldırıyor

Pandemi yasakları sırasında parti verdiği ortaya çıkınca eleştirilerin hedefine oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omikron tedbirlerinin kaldırılacağını açıkladı. Johnson’ın, siyasi kariyerini kurtarmak için tedbirleri erken kaldırdığı iddia ediliyor.

Haberin Devamı

SALGIN yönetiminde baştan beri iki ileri bir geri adımlar atan İngiltere, geçen ay Omikron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için devreye sokulan kısıtlamaların gevşetileceğini açıkladı. Yeni kararları, pandemi yasaklarına rağmen başbakanlık konutunda defalarca parti yaptığı ortaya çıkan, bu sebeple siyasi kariyeri tehlikeye giren Başbakan Boris Johnson duyurdu. Kabine toplantısı sonrası Avam Kamarası’nda konuşan Başbakan Boris Johnson, halka yapılan evden çalışma tavsiyesinin kaldırıldığını, 27 Ocak itibariyle zorunlu maske takma ve aşı pasaportu kullanımının da sona ereceğini bildirdi.

OMİKRON PİK YAPTI

Karara gerekçe olarak Omikron vakalarının halihazırda pik yaptığı ve artık düşme eğiliminde olması gösterildi. Johnson, “sıradışı bir takviye doz kampanyası” yürüttüklerini belirterek, şimdiden 36 milyon kişiye üçüncü doz aşı yapıldığını, 60 yaş ve üstü kişilerde ek doz oranının yüzde 90’a ulaştığını açıkladı. “Pandemi henüz bitmedi” diyen Johnson, halka yine de tedbirleri elden bırakmamaları çağrısında bulundu. İzolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart’a kadar geçerli olduğunu belirten Johnson, “Yakında insanların kendilerini karantinaya alması uygulaması da tamamen kalkacak” dedi.

Haberin Devamı

‘KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR’

Boris Johnson’ın ‘gevşeme’ kararı alması özellikle muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Johnson’ın bu adımı, kısıtlama tedbirleri sürerken Başbakanlık Konutu 10 Numara’da gizlice parti verdiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalların ardından “siyasi kariyerini kurtarmak için attığı” öne sürüldü. İngiltere’de ‘Partygate’ olarak nitelendirilen skandallar nedeniyle, Boris Johnson’a istifa çağrıları yapılıyor. Ülkede son 24 saatte 108 bin yeni vaka görüldü.

6 HAFTALIK KIZI COVİD OLMUŞ

Başbakan Johnson’ın 6 haftalık kızı Romy’nin COVID’e yakalandığı öne sürüldü. Başbakanlık, Johnson’ın ailesinden bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtilmiş ancak isim vermemişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, bu kişinin 9 Aralık’ta dünyaya gelen Romy olduğunu yazdı. Kaynaklara göre küçük kız virüsten ‘oldukça kötü’ etkilendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Koronavirüs#Boris Johnson

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele