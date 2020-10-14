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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İngiltere Kıbrıs’a 2 savaş gemisi gönderdi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
İngiltere Kıbrıs’a 2 savaş gemisi gönderdi
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AB’den çıkış (Brexit) çalışmaları nedeniyle bir süredir Doğu Akdeniz’den uzak duran İngiltere, bölgeye 2 çıkarma gemisi gönderdi.

HMS Albion ve RFA Lyme Bay isimli iki savaş gemisi, bugün Kıbrıs Rum yönetimi ile Nemesis adlı planlı tatbikata katılacak. İngiltere’nin Lefkoşa Büyükelçisi Stephen Lillie, “Gelen gemiler bugüne kadar Kıbrıs’a yanaşan en büyük İngiliz donanma gücü olacak ve ilk kez Kıbrıs’la (Rum Kesimi) bu denli büyük bir tatbikat yapılacak” dedi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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