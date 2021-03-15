İngiltere karıştı

İNGİLTERE’de Sarah Everard’ın (33) bir polis memuru tarafından kaçırılarak öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından sokağa dökülen kadınlar polisle karşılaştı. Başkent Londra’da toplanan kadınlar, 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan Sarah Everard’ı son görüldüğü yer olan Clapton Junction bölgesindeki bir parkta anacaktı. Ancak polis koronavirüs kısıtlamalarını gerekçe göstererek anma töreninin sona erdirilmesini istedi. Bu talebe karşı çıkılması üzerine de göstericilere müdahale ederek 4 kadını gözaltına aldı. Gözaltı sırasında, polisin bir kadını yere yatırması ülkede tepki topladı. İçişleri Bakanı Priti Patel, görüntüleri “üzücü” olarak nitelendirdi.

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