İsrail'e 12 ülkeden ambargo kararı: İngiltere, İsrail'in Filistin'de etnik temizlik yaptığını kabul etti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerine karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Miliband, bu bölgelerdeki yerleşimci şiddetinin artık sistematik bir boyut kazandığını vurguladı.

İngiltere'nin yanı sıra Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke daha yasa dışı İsrail yerleşimlerine ambargo uygulayacağını ifade etti.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim yerlerinden gelen mallara ithalat yasağı getirileceğini belirten Miliband, "İngiliz hükümeti, Batı Şeria’da yerleşimci teröristler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığını kabul etmektedir." dedi.

"YAPTIRIMLARIN TÜM ŞİDDETİYLE KARŞILAŞACAKSINIZ"

İngiliz Bakan, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen mallara ithalat yasağını duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"İsrail hükümeti yerleşimci teröristlerin Batı Şeria’daki etnik temizliğine göz yumuyor. Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya bunlara imkan sağlayanlara şunu söylemek isterim: İngiltere'nin yaptırımlarının tüm şiddetiyle karşılaşacaksınız."

İSRAİL'E 12 ÜLKEDEN YAPTIRIM KARARI

Kanada ve 11 Avrupa ülkesi, yasadışı İsrail yerleşim yerleriyle mal ticaretine ulusal kısıtlamalar getirme niyetini teyit etti.

İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden yapılan ticarete yönelik ulusal kısıtlamalar getirme ve bu yöndeki Avrupa girişimlerini destekleme kararlılıklarını açıklayan ortak bir bildiri yayınladı.

AFP'nin haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı, İsrail’e yönelik 30 silah ihracat lisansının askıya alınmasının “tamamen yürürlükte” kalacağını vurguladı.

Haberin Devamı

BEN-GVİR'DEN İNGİLTERE'YE YANIT VERME ÇAĞRISI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine yaptırım uygulamayı gündemine alan İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Başkonsolosluğunu kapatmasını istediğini açıkladı.

Netanyahu'ya söz konusu Başkonsolosluğun bugünden itibaren faaliyetlerinin durdurulması için başvuruda bulunduğunu belirten Ben-Gvir, "İngiliz küstahlığına karşı İsrail'in kararlı cevabı olmalı." iddiasında bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

MILIBAND'İN E1 TEPKİSİ

Miliband, daha önce E1 bölgesinde planlanan imar faaliyetlerini uluslararası mevzuata aykırı bularak sert dille eleştirmişti. Söz konusu projenin Doğu Kudüs’ü çevresinden koparıp Batı Şeria’nın kuzey-güney bağlantısını kestiğine dikkat çekmişti.

Haberin Devamı

Toprak ihlallerine karşı izlenecek yol haritasını değerlendiren Miliband, şunları dile getirmişti:

“Hem kendi kabinemizde hem de dost ülkelerle bu süreci müzakere ediyoruz. Anlayış gösterilirse, önümüzdeki haftalarda daha net açıklamalar yapabileceğiz.”