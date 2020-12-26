İngiltere ile tahliye uçuşları başladı

Korona kâbusu tüm hızıyla sürerken, Noel’in kutlandığı ülkelerde buruk bir sevinç hâkim. Türkiye’nin, COVID-19’un daha hızlı bulaşan bir türünün tespit edildiği İngiltere ve Danimarka’ya getirdiği seyahat kısıtlamasında ise bir gelişme yaşandı.

KARŞILIKLI SEFERLER

Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancılar için özel izinli tahliye uçuşları dün ilk olarak Londra-İstanbul arasında gerçekleştirildi. Türkiye’ye varışlarında koronavirüs testi yapılan yolcuların 7 gün boyunca ikamet adreslerinde karantinaya girmek zorunluluğu bulunuyor. Türkiye’den de İngiltere’ye gitmek isteyen yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı’ndan tahliye seferi yapıldı.

SALGIN YAYILIYOR

Bu arada, İngiltere’de enfeksiyon seviyesi hızla artmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, İngiltere’deki 85 kişiden biri enfekte oldu. Uzmanlar, salgındaki bu seviyenin ‘endişe verici derecede yüksek’ olduğunu belirtti. İngiltere’ye seyahat kısıtlaması getiren ülkeler arasına Çin ve Brezilya da eklenirken, ABD, İngiltere’den ülkeye gelecek tüm yolcuların koronavirüs testlerinin negatif olması şartını getirdi.

MODERNA AŞISI BOTOKSLULARA ALERJİ Mİ YAPIYOR

ABD’nin Gıda İlaç Dairesi’nin (FDA) Danışma Komisyonu, koronaya karşı yüzde 94.1 etkinlik oranı açıklayan Amerikan Moderna aşısına dair bir yan etki kaydetti. FDA, kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerin bu aşıyı olduklarında şişme ve iltihaplanmayla karşılaşabileceğini belirtti. Bu bağışıklık sisteminin gösterdiği bir tepki olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, tedavi edilebilen bu tür yan etkiler yüzünden aşıdan uzak durulmaması gerektiğini belirtti.