MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere ile sınırını kapatan Fransa şartlı olarak yeniden sınırını açtı
GeriDünya İngiltere ile sınırını kapatan Fransa şartlı olarak yeniden sınırını açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA / Fotoğraf:Reuters
Haber Giriş: 23.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

İngiltere ile sınırını kapatan Fransa şartlı olarak yeniden sınırını açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere ile sınırını kapatan Fransa şartlı olarak yeniden sınırını açtı
Abone Olgoogle-news

Mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle İngiltere ile sınırını kapatan Fransa şartlı olarak yeniden sınırını açtı.

İngiltere'de mutasyona uğradığı ve daha hızlı bulaştığı tespit edilen korona virüs nedeniyle birçok ülke İngiltere ile ulaşımı durdurdu.

Geçtiğimiz Pazar günü daha bulaşıcı olan yeni Covid-19 türü nedeni ile İngiltere ile sınırlarını 48 saat boyunca kapattığını duyuran Fransa, Salı akşamı İngiltere yerel saati ile 23:00'da sınırlarını şartlı olarak yeniden açtı.

Fransa hükümetinin koşullu olarak İngiltere'den Fransa'ya yapılacak olan seyahatlerde yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi şartı bulunuyor.

Ayrıca yolcuların Avrupa Birliği bölgesinde veya İngiltere'de oturum hakkına sahip olması ve önemli seyahatler yapılması şartıyla Fransa'ya kabul edileceği duyuruldu.
(MÇ-Y)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle