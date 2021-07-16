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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

İngiltere için korkutan korona uyarısı!

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İngiltere için korkutan korona uyarısı!

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da baş tıp görevlisi olan Prof. Chris Whitty, Bilim Müzesince düzenlenen bir webinarda, ülkesindeki Kovid-19 salgınının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Whitty, ülkesinin Kovid-19 salgınında henüz kritik safhayı atlatmadığına işaret ederek, halkın 19 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasına dikkatle yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Hastanelerde Kovid-19 hasta sayısının her 3 haftada 2'ye katlandığını ve bu eğilimin devam ettiği takdirde "oldukça korkutucu sayılara" ulaşabileceğine dikkati çeken Whitty, şu ifadeleri kullandı:

"Şaşırtıcı ve hızlı şekilde başımızın belaya girebileceği gerçeğini hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda henüz çığırından çıkmış değiliz. Aşı programı, ilaçlar ve daha birçok şey sayesinde çok daha iyi durumdayız."

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İngiltere'de 14 Temmuz'da 42 bin 302 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna işaret ederek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

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