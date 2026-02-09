İngiltere hükümetinde Epstein depremi: Kritik isim istifa etti! Başbakan Starmer görevden alınabilir

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Starmer’in en önemli yardımcısı olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Morgan McSweeney’nin istifası, Epstein skandalının İngiltere üzerindeki etkisini görünür hale getirdi. Mandelson’ın ABD büyükelçiliğine atanması sürecinde yaşananlar, iktidarın zirvesinde ciddi bir sarsıntıya yol açtı. İşçi Partisi kulislerinde, Starmer’in görevden nasıl alınabileceği konuşuluyor.

İşçi Partisi içinde bazı milletvekilleri, yaşananların ardından yalnızca McSweeney’nin değil, Başbakan Starmer’ın da sorumluluk alması gerektiğini savundu. Parti tabanında ve parlamento grubunda artan huzursuzluk, liderlik tartışmalarını hızlandırdı. Bu süreçte muhalefet cephesinden gelen sert açıklamalar da hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

MANDELSON KRİZİ

Starmer’in yakın çalışma arkadaşı Morgan McSweeney, Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasına giden süreçteki rolü nedeniyle sorumluluğu üstlendiğini ifade etti. McSweeney'nin istifa kararı, İngiltere siyasetinde yeni bir krizi tetikledi. Starmer hükümetinin politikaları üzerinde önemli etkisi bulunan Özel Kalem'in istifasıyla, Başbakan'ın görevden alınması da gündeme geldi.

Daily Mail'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-postalarda, Mandelson’ın Ticaret Bakanı olduğu dönemde Jeffrey Epstein’e İngiltere piyasalarına ilişkin "hassas" bilgiler sızdırdığı iddiaları yer aldı. Mandelson'un, taciz ve pedofili iddialarıyla yargılanırken hücresinde ölü bulunan Epstein ile e-posta yazışmaları da soru işaretlerini artırdı.

Downing Street Özel Kalem Müdürü Morgan McSweeney

MCSWEENEY'NİN ATAMADAKİ ROLÜ

İngiltere'de Mandelson skandalı olarak bilinen olay, McSweeney'nin adının da skandala karışmasıyla hükümet krizine dönüştü. McSweeney, hassas bilgileri ABD ve Epstein'a sızdıran Mandelson'un ABD Büyükelçisi olarak atanmasındaki rolü nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. Mandelson'un atanmasını öneren kişi olduğu gerekçesiyle Mcsweeney'nin istifası isteniyordu. Starmer'in yardımcısı, skandalın ardından sorumluluğunu kabul ederek istifa kararı aldı.

Bu gelişmelerin ardından İşçi Partisi içinde Starmer'e yönelik istifa çağrıları da yoğunlaştı. Starmer’ın geçen hafta milletvekillerine hitaben, “O, ekibimin vazgeçilmez bir parçası” diyerek McSweeney’ye “tam güven duyduğunu” söylemesi dikkat çekmişti.

İşçi Partili Peter Mandelson, 2025'in şubat ayından eylüle kadar ABD Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

İŞÇİ PARTİSİ’NDE LİDERLİK TARTIŞMALARI

İşçi Partisi milletvekilleri, Starmer’ın siyasi geleceğini açıkça tartışmaya başladı. Parti'de, Starmer'in istifa etmesi gerektiğini savunan eski kampanya yöneticisi Jon Trickett, "Sorumluluk en tepedekine aittir" diyerek İngiltere Başbakanı'nı hedef aldı.

İşçi Partili milletvekili Brian Leishman, "siyasi yapıda bir değişiklik olmasını talep ederek, bu değişikliğin en tepeden başlaması gerektiğini" belirtti. Liverpool milletvekili Kim Johnson da Starmer'in tutumunu “sürdürülemez” diye niteledi. York milletvekili Rachael Maskell ise McSweeney’nin istifasını "bir başlangıç" şeklinde tanımladı.

STARMER NASIL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILABİLİR?

İşçi Partisi kuralları, liderin görevden alınmasına ilişkin belirli yollar öngörüyor. Bu senaryolar, partinin iç işleyişine ve siyasi geleneğine dayanıyor.

Resmi meydan okuma

İşçi Partisi kurallarına göre bir liderin görevden alınabilmesi için milletvekillerinin en az yüzde 20’sinin tek bir aday etrafında birleşmesi gerekiyor. Bu durum, partide resmi bir liderlik yarışını başlatabiliyor. Rakiplerin bölünmesi halinde Starmer’in yarıştan galip çıkma ihtimali bulunuyor.

İstifa

Başbakan'ın kendi isteğiyle görevden ayrılması da olası senaryolar arasında yer alıyor. Lord David Blunkett, Starmer’ın eşi Victoria ile geleceği üzerine konuştuğu bilgisini paylaştı. Buna karşın müttefikleri, Starmer’ın görevine devam etme sorumluluğu hissettiğini aktarıyor.

Kadın milletvekillerinin baskısı

Kadın milletvekillerinden oluşan üst düzey bir heyetin, Starmer’a görev süresinin sona erdiğini bildirmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Özellikle kadın milletvekilleri, son gelişmelere tepkili. Ancak Starmer’ın böyle bir uyarıyı dikkate almaması da mümkün.

Güvenoyu

Muhalefet lideri Kemi Badenoch, hükümete karşı güvensizlik oylaması yapılabileceğini açıkladı. Bu seçeneğin genel seçimlere yol açma riski nedeniyle İşçi Partisi içinde destek bulmasının zor olduğu belirtiliyor. Gayri resmi bir güven oylamasının da bağlayıcı olmayacağı vurgulanıyor.

Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch

Bakan istifaları

Bazı senaryolarda, bakanların koordineli biçimde istifa ederek Starmer’ı görevden uzaklaştırmaya çalışabileceği ifade ediliyor. Bu yöntemin hükümet üzerinde ciddi bir baskı yaratabileceği değerlendirmesi yapılıyor.