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İngiltere hükümeti koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanıyor

#İngiltere#Koronavirüs#Kısıtlamalar
İngiltere hükümeti koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugünkü kabine toplantısı sonrası Parlamento'da açıklama yapacak ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Johnson'ın, Covid kısıtlamalarının gevşetileceğini duyurması bekleniyor.

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Başbakan Boris Johnson'ın başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında ise son koronavirüs verileri gözden geçirilecek.

Bir hükümet sözcüsü, Omicron varyantının hala önemli bir tehdit teşkil ettiğini ancak vaka sayılarının hala yüksek olmasına rağmen düşmeye başlamasının cesaret verici olduğunu söyledi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta son yedi gün içinde kaydedilen toplam vaka sayısı, bir önceki haftaya göre yüzde 38,9 azaldı.

İngiltere hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı "B Planı"; 26 Ocak'a kadar kapalı mekanlar ve ortaokullar için maske kuralları, uzaktan çalışma, gece kulüplerine ve futbol maçları gibi kalabalık etkinliklere girişte aşı sertifikalarının gösterilmesi gibi önlemleri kapsıyordu.

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Hükümet bu tarihten önce kuralları gözden geçirmeyi taahhüt etmişti.

"B Planı" ise koronavirüsün son derece bulaşıcı olan Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için Aralık ayında uygulanmaya başlanmıştı.

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#İngiltere#Koronavirüs#Kısıtlamalar

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