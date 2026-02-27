İngiltere hayali ‘suya’ düştü

Haberin Devamı

Ünlü çiftin, İngiltere’nin prestijli kırsal bölgelerinden Cotswolds’ta satın aldığı 7.5 milyon sterlinlik arsa için düşündüğü proje, ortaya çıkan ciddi sorunlar nedeniyle rafa kaldırıldı. Çift, bölgede lüks bir malikâne inşa etmeyi planlıyordu ancak araziyle ilgili yapılan teknik incelemelerde sel riski bulunduğu ve zeminin uzun vadeli yapılaşma için uygun olmadığı tespit edildi. Araziye yedi yatak odalı geniş bir konut inşası için izin alındığı belirtilirken, çevresel risklerin Beyonce ve Jay-Z’yi geri adım atmaya zorladığı belirtildi.