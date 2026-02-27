×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere hayali ‘suya’ düştü

Güncelleme Tarihi:

#Beyonce#Jay-Z#İngiltere
İngiltere hayali ‘suya’ düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 07:00

DÜNYACA ünlü müzik yıldızları Beyonce ve Jay-Z, İngiltere’ye taşınma planlarını askıya aldı.

Haberin Devamı

Ünlü çiftin, İngiltere’nin prestijli kırsal bölgelerinden Cotswolds’ta satın aldığı 7.5 milyon sterlinlik arsa için düşündüğü proje, ortaya çıkan ciddi sorunlar nedeniyle rafa kaldırıldı. Çift, bölgede lüks bir malikâne inşa etmeyi planlıyordu ancak araziyle ilgili yapılan teknik incelemelerde sel riski bulunduğu ve zeminin uzun vadeli yapılaşma için uygun olmadığı tespit edildi. Araziye yedi yatak odalı geniş bir konut inşası için izin alındığı belirtilirken, çevresel risklerin Beyonce ve Jay-Z’yi geri adım atmaya zorladığı belirtildi.

İngiltere hayali ‘suya’ düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyonce#Jay-Z#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!