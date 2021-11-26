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İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti

#Hamas #Dünya#İngiltere
İngiltere, Haması terör örgütü ilan etti

İngiltere hükümeti bugünden itibaren geçerli olmak üzere Gazze Şeridi'nde yönetimde olan Filistin siyasi yapılanması Hamas'ı "terör örgütü" ilan etti.

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İngiltere daha önceki değerlendirmelerinde Hamas'ın sadece silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları nı bu kapsama almıştı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel artık Hamas'ın bütünüyle "terör örgütü" olarak tanımlandığını açıkladı.

Patel "Hamas terör eylemleri düzenliyor, bu eylemlere katılıyor, eylemleri hazırlıyor ve teşvik ediyor. Aşırılığa hoşgörü gösterirsek, bu güvenliğin temelini sarsacaktır" dedi.

İngiltere'nin Hamas'la birlikte "terör örgütü" ilan ettiği grupların sayısı 78'e yükseldi. Hamas daha önce de Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere çok sayıda dünya ülkesi tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

Hamas'ın tamamının Muhafazakar Parti hükümeti tarafından bu kapsama alınması, örgüte üye olmayı, destek çağrısı yapmayı ya da örgüte ait simgeleri kullanmayı giysileri giymeyi dahi İngiltere'de suç kapsamına alıyor.

İngiltere'de bu suçlardan yargılanıp suçlu bulunanlar, 14 yıla kadar hapis cezası ve/veya para cezasına çarptırılabiliyor.

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NEYLE SUÇLANIYOR?

2006 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolünü alan Hamas, İsrail tarafından o zamandan bu yana dönem dönem bölgeden ülkeye roket saldırıları düzenlenmesinden sorumlu tutuluyor.

İnsan hakları örgütleri İsrail'i, Gazze'nin sivil bölgelerine hava saldırıları, Hamas'ı da sivilleri hedefleyen roket saldırıları düzenlemekle suçluyor.

HAMAS'TAN TEPKİ: SALDIRGANLAR DESTEKLENİYOR

Hamas kararla ilgili açıklamasında İngiltere'yi, "mağdurların aleyhine bir kararla saldırganları desteklemek" ile suçladı.

İsrail ise kararı memnuniyetle karşıladı.İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Bir terör örgütünün hiçbir kolu meşru olamaz ve bu suni bir ayrımdır" dedi.

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#Hamas #Dünya#İngiltere

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