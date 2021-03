İngiltere Halk Sağlığı Kurumu: Hastaneye yatışları yüzde 80 azaltıyor

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca'nın aşılarının Kovid-19 enfeksiyonlarını azaltmadaki etkisine ilişkin ilk bulguları yayımladı.



Buna göre, aşıdan 4 hafta sonra Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunun, Kovid-19'a karşı korumada yüzde 57-61, Oxford-AstraZeneca aşısının ise yüzde 60-73 arasında etkili olduğu belirlendi.



Her iki aşının tek bir dozunun 80 yaş ve üzerindekilerde aşı yapıldıktan yaklaşık 3-4 hafta sonra hastaneye yatışları önlemede yüzde 80'den fazla etkili olduğu belirlendi. Pfizer aşısının Kovid-19'dan ölümleri yüzde 83 azalttığını gösteren kanıtlar da bulundu.



Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, bulgular için "çok güçlü" değerlendirmesi yaparak, aşıların hem hastaneler üzerindeki baskıları azaltmaya hem de hayat kurtarmaya yardımcı olduğunun görüldüğünü kaydetti.



Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.



Ülkede en çok günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.



Ancak hem 5 Ocak'ta başlayan karantina hem de aşının etkisiyle son haftalarda günlük vakalar 10 binin altına ve can kayıpları da 500'ün altına gerilemişti