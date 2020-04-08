İngiltere güzelinden Corona Virüs kararı: Doktorluğa geri dönüyor

Hint asıllı güzel doktor Bhasha Mukherjee, tüm dünyayı saran Corona Virüs salgınını duyduktan sonra memleketi Hindistan'ın Kalküta kentinden, Corona Virüsle mücadelede doktor olarak çalışmalarına devam etmek için İngiltere'ye döndü.

Hala ‘Miss England’ unvanına sahip olan Dr. Bhasha Mukherjee, ülkede Corona Virüs salgını sonrası uçuşların iptal olması sonucu karantinaya girmesiyle Hindistan'da mahsur kaldı.

Hükümete, Corona Virüse karşı savaşın ön cephesinde dostlarıyla birlikte çalışabilmek için İngiltere’ye gitmek istediği çağrısında bulunan güzel doktor, Kalküta'daki İngiliz Yüksek Komisyonu'nun bir uçuş ayarlamasıyla İngiltere'ye döndü.

'KENDİMİ SUÇLU HİSSETTİM'

Corona Virüse karşı mücadeleye katkıda bulunmak isteyen Dr.Bhasha Mukherjee, “Tüm dünyanın sağlık çalışanlarını kutlaması inanılmazdı ve bunlardan biri olmak istedim. Miss England olmak ve ihtiyaç anında İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman yok. Meslektaşlarım bana haftada 7 gün 13 saat vardiya yaptıklarını ve gece vardiyaları yapmak zorunda olduklarını söylediler. Kendimi suçlu hissettiğimi fark ettiğimde, gerçekten işe geri dönmek istedim" dedi.