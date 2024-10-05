İngiltere gizli adalardan vazgeçti

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1960’larda ele geçirildiğinden beri girişin yasak olduğu adalarda ABD ve İngiltere’nin ortak askeri üssü bulunuyor.

CIA TESİSİ İDDİASI

Chagos Adaları’ndan biri olan Diergo Garcia adası, İngiliz ve Amerikan donanma gemilerine ve uzun menzilli bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor. Sadece askeri tesise bağlantıları olan kişilere erişim izni verilen ve basının girmesi yasaklanan adada, ABD’nin istihbarat servisi CIA’in terör şüphelilerini sorguladığı bir tesisin yer aldığı yönünde spekülasyonlar yapılmıştı. İngiltere ve Morityus hükümetlerinin ortak açıklamasında, Diego Garcia’da üssün gelecek 99 yıl boyunca İngiltere ve ABD’nin yetki alanında kalacağı ifade edildi. Ayrıca yapılan anlaşma kapsamında Londra’nın Morityus’a mali destek paketi sağlayacağı kaydedildi. Daha önce Uluslararası Adalet Divanı tartışmalı adaların Morityus’a devredilmesi yönünde karar vermişti. 1814’te İngiltere hakimiyetine giren Morityus 1968’de bağımsızlığını kazansa da Londra hükümeti Chagos adalarını ülkeden ayırarak elinde tutmuştu.