İngiltere Fransa krizi giderek büyüyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'a, İngiltere ve Manş Adaları'na yönelik hayal kırıklığı yaratan ve orantısız tehditlerini açıklaması için yarın yapılacak görüşme için Fransız Büyükelçi Colonna'yı bakanlığa çağırması talimatını verdiğini bildirdi.

İngiliz hükümetinden bir sözcü, yaptığı açıklamada, devam eden ihtilafın ortasında daha fazla eylemde bulunma konusunda Fransa'dan yapılan gerekçesiz tehditleri kınamıştı.

Sözcü, "Fransız hükümetinin bu konuda sürekli olarak kullandığı ve bu durumun çözülmesini kolaylaştırmayan çatışmacı dilden dolayı üzgünüz. Endişelerimizi hem Fransız hem de Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna güçlü şekilde dile getirdik." demişti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ GÜÇ DİLİNDEN ANLIYOR



Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorununa ilişkin, İngiliz hükümetinin sadece "güç dilinden" anladığını belirtmiş, İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimin mümkün olmayacağını söylemişti.

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İngiltere'den gelen veya oraya giden İngiliz tırların ve gemilerin sistematik olarak kontrol edileceğini ifade eden Beaune, gemilerin kontrollerinin dün gece başladığını bildirmişti.

Beaune, bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini aktarmış ve "Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

MİSİLLEME ÖNLEMLERİ



Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, dün yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adadaki limanı ablukaya almıştı.

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İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.