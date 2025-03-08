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İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Gazze planından memnun

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#Gazze Planı#Arap Ülkeleri#İngiltere
İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Gazze planından memnun
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 17:22

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası için kabul ettiği planı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Mısır'ın söz konusu planının basına yansıyan detaylarına göre, Gazze'nin yeniden imarı için 53 milyar dolar gerekiyor.

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Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, Arap Birliği'nin Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Planın, Gazze'nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol haritası sunduğu vurgulanan açıklamada, "(Plan) uygulanabilirse, Gazze'deki Filistinlilerin kötü yaşam koşulları için sürdürülebilir bir iyileşme vaat ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, planın hem İsrail hem de Filistinliler için kabul edilebilir olmasının yanı sıra, iki tarafa kalıcı barış sağlamaya yönelik güçlü bir siyasi ve güvenlik çerçevesine dayandığı vurgulandı.

Açıklamada, Arap ülkelerinin Gazze'yi yeniden inşa etmek için geliştirdiği ortak girişimi takdir ettiklerini belirten dört Avrupalı bakan, "Güvenlik ve yönetim de dahil olmak üzere tüm sorunları birlikte ele almak için Arap, Filistin ve İsraillilerle birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, ev sahibi ülke, Filistinlileri topraklarından etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan sunmuş ve üye ülkeler de kabul etmişti.

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#Gazze Planı#Arap Ülkeleri#İngiltere

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