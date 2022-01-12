İngiltere en kötüsünü geride mi bıraktı? Umut veren gelişmeler...

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Vaka sayılarını yakından takip eden uzmanlar, bu verilerin yapılan günlük test sayılarından elde edildiğini ve İngiltere'de son dönemde ciddi test kıtlığı yaşandığı için sayıları yorumlama konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Covid-19'un ülke nüfusunu ne oranda etkilediğini saptamak için yapılan bir ankete göre İngiltere'deki PCR test programı geçen seneye kıyasla daha az sayıda vaka tespit ediyor. Aynı zamanda günlük verilere virüse ikinci veya üçüncü defa yakalananların sayısı eklenmiyor.

HASTANELERDEN İYİ HABER



Uzmanlara göre Omicron dalgasının pik yapmış olabildiğinin önemli bir göstergesi test sayılarından ziyade hastaneye yatış oranları.

İngiltere'de Covid-19 kaynaklı hastaneye yatış sayıları günlük yaklaşık 2 binde sabitlenmiş durumda. Bu sayı geçen kış oranlarının neredeyse yarısı.

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Ancak İngiltere genelindeki manzarayı gösteren bu verilere bölgesel olarak bakıldığında bazı bölgelerin henüz pik yaşamadığını, vaka sayılarında artışın devam ettiği anlaşılıyor.

UMUT VERİCİ GELİŞMELER..



Bazı uzmanlar vaka sayılarındaki bu sabitlenmenin uzun vadeli olmayacağından ve virüsün nüfusun 60 yaş üstü kesimine yayılacağından dolayı endişeli.

Ancak veriler 60 üstü yaş grubundaki vaka sayılarında azalma gösteriyor, hastaneye yatış oranlarında da henüz artış gözükmüyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yöneticileri aşının üçüncü hatırlatma dozunun faydalı olduğunu, yaşlı bakımevlerinde virüse yakalananların ciddi hastalık geçirmediğini söylüyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalık modelleme profesörü Graham Medley, "Umut verici işaretler görüyoruz, durum beklediğimizden daha iyi" diye konuştu.

EN KÖTÜSÜ GERİDE Mİ KALDI?



Medley, durumun iyi gözüktüğünü, ancak vaka sayılarındaki düşüşün uzun zaman alabileceğini ifade ediyor. Medley'e göre bunun en temel sebebi ülkede herhangi bir kısıtlama veya sokağa çıkma yasağının olmaması.

Omicron varyantının ilk tespit edildiği Güney Afrika bölgesinde de vaka sayılarındaki düşüşün yavaş olduğu bildiriliyor.

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Medley, bu yavaş düşüşün sağlık sistemlerini zorlayabileceğini söylüyor.

Bazı uzmanlar ise kış ayları boyunca aşılanma oranlarındaki artışın ve insanların dikkatli davranmasının vaka sayılarındaki düşüşü tetiklemiş olabileceğini, hayatın gitgide normale dönmesinin sayılarda tekrar yükselişe neden olabileceğini öne sürüyor.

Warwick Üniversitesi'nden Profesör Mike Tildesley, "İnsanlar Noel döneminde aileleriyle vakit geçirebilmek için çok dikkatli davranıyordu. Şimdi okulların tekrar açılması ve insanların bir araya geliyor olmasıyla vaka sayılarında artış görebiliriz" dedi ve devam etti:

"Ancak sayılarda geçen kış gördüğümüz gibi bir artış beklemiyorum."

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Omicron'un ilk tespit edildiği dönemde uzmanların projeksiyonları, hastaneye yatış sayılarının şu anda gördüğümüzden 3 kat daha yüksek olması yönündeydi.

Önümüzde henüz uzun bir yol olsa da, veriler bize umut verici bir tablo gösteriyor.