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İngiltere duyurdu: Hesaplar değişti! Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecek...

#İngiltere#Koronavirüs#Yaşam Beklentisi
İngiltere duyurdu: Hesaplar değişti Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecek...

Yayınlanan yeni verilere göre, yaşam beklentilerinin ciddi oranlarda düştüğü İngiltere'de 2020'lerde doğan bir bebek, 10 yıl önce tahmin edilenden yaklaşık beş yıl önce ölecek.

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İngiltere , Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı yaşam beklentileri oranlarını konuşuyor. Pandeminin vurduğu ülke koronavirüs kısıtlamaları, tedarik zincirinin kırılması ile yaşanan gıda kıtlığı ile salgından en çok etkilenen ülkeler arasında.  Hükümet eleştiri oklarının hedefindeyken açıklanan son veriler İngiliz basınında geniş yer aldı.

KIZLAR 4.8, ERKEKLER 4.5 YIL DAHA AZ YAŞAYACAK

Yayınlanan verilere göre, geçen yıl doğan kızların 90,2 yıl, erkeklerin ise 87,3 yıl yaşaması bekleniyor. 2020'de doğan kızların bundan 10 yıl önce  2012'de tahmin edilenden 4.8 yıl, erkeklerin ise 4.5 yıl daha az yaşaması bekleniyor.

PANDEMİ ETKİSİ

Sağlık Vakfı direktör yardımcısı David Finch salgının Birleşik Krallık'ta trajik sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Koronavirüs salgını sonrası yaşam beklentisinin durduğu on yılın kalıcı bir etkisi olacak.Hükümet, Birleşik Krallık'taki insanlar için yaşam beklentisini iyileştirme sözünü yerine getirmede büyük bir zorlukla karşı karşıya." dedi.

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“Sağlığın iyileştirilmesi, büyük çoğunluğu çabalara yardım etme veya engelleme potansiyeline sahip olan tüm hükümet politikası ve yatırım kararlarında kilit bir husus olmalıdır.

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YAŞLI NÜFUSU İKİYE KATLANIP 3.1 MİLYONA ULAŞACAK

ONS rakamları ayrıca Birleşik Krallık nüfusunun yapısının nasıl değişmeye devam ettiğini ve daha büyük yaş gruplarına doğru eğildiğini de yansıtıyor. Tahminlere göre, yaşlı nüfus önümüzdeki 25 yıl içinde neredeyse ikiye katlanarak 3,1 milyona ulaşabilir.

85 yaşın üzerindekiler, 2045 yılına kadar nüfusun yüzde 4,3'ünü veya yaklaşık 23 kişiden birini oluşturacak.

DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Veriler ayrıca nüfusta 2020 ile 2030 arasındaki 2,1 milyonluk artış olacağı, 6,7 milyon insanın öleceği, 5,6 milyon insanın da İngiltere'ye göç edeceği tahminlerinde bulunuyor.

PANDEMİ SONRASI İTALYA'DA DA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) raporuna göre ülke genelinde ortalama ömür beklentisi 83,2'den 82'ye geriledi.

2020 yılı için doğumla birlikte beklenen yaşam süresi kadınlarda 84,4 yıl, erkeklerde ise 79,7 yıl olarak hesaplandı. 2019'da bu sayılar kadınlarda 85,4 yıl, erkeklerde 81,1 yıl seviyesindeydi.

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Covid-19'dan en ağır etkilenen bölgelerde ise yaşam süresi beklentisindeki düşüş çok daha fazla oldu. Pandeminin ilk aylarında en fazla vaka ve can kayıplarının görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki bazı kentlerde erkeklerde yaşam süresi beklentisi 4,5 yıla, kadınlarda da 3,2 yıla kadar azaldı.

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#İngiltere#Koronavirüs#Yaşam Beklentisi

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