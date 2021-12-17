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İngiltere duyurdu: Düşman İHA'sını vurduk!

#İngiltere#Suriye#İha
İngiltere duyurdu: Düşman İHAsını vurduk

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir Typhoon savaş uçağının Suriye'de "düşmanca hareketler sergileyen küçük bir insansız hava aracını vurduğunu" duyurdu.

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Böylece, İngiliz ordusu bir düşman hava aracını 40 yılın ardından ilk kez vurarak düşürmüş oldu. 2 Nisan 1982'de Arjantin askerleri, İngiltere'nin zorla ele geçirdiğini iddia ettiği Falkland Adaları'na çıkmış; İngiltere'nin karşılık vermesiyle başlayan savaş iki ay sürmüştü. Adalar hâlâ Birleşik Krallık'a bağlı.

Savunma Bakanlığı, 14 Aralık'ta vurulduğunu duyurduğu insansız hava aracının, Suriye'nin güneyinde IŞİD'le mücadele koalisyonu güçlerine yönelik "tehdit oluşturduğunu" açıkladı.

Ancak insansız hava aracının hangi "düşman gruba" ait olduğuna dair detay verilmedi.

Savunma Bakanı Ben Wallace, atılan adımın "Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin düşmanlarını havada hedef alabildiğinin etkileyici bir kanıtı" olduğunu söyledi.

İki adet FGR4 savaş uçağı, Salı günü Kıbrıs'taki üslerinden çıkarak rutin devriye görevini gerçekleştiriyordu. Bu sırada uçaklardan, hava sahasında şüpheli görülen bir insansız hava aracını incelemeleri talep edildi.

Pilotlar, hava aracında kısa menzilli havadan havaya güdümlü Asraam füzesi olduğunu tespit edince aracı vurarak düşürdü.

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Olay, Irak sınırına yakın bulunan koalisyonun üs olarak kullandığı Al Tanf hava üssünde meydana geldi.

Asraam füzeleri yaklaşık 200 bin pound değerinde ve 12 ila 15 mil menzilde, ses hızından daha hızlı şekilde hedefi vurabiliyor.

BBC'ye bilgi veren savunma kaynakları, bunun "çok yaklaşılan bir karşılaşma olduğunu" ve savaş uçaklarındaki ekibin, muhtemelen insansız hava aracının görüş açısında olduğunu belirtti.

Bu, Hava Kuvvetleri'ne ait bir Typhoon uçağının ilk operasyonel havadan havaya müdahalesi olarak kayıtlara geçti.

Bu aynı zamanda İngiltere'nin de Suriye ve Irak üzerinde yaptığı bu tarz ilk müdahale.

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#İngiltere#Suriye#İha

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