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İngiltere duyurdu: 2 Omicron vakası tespit edildi

#Omicron#İngiltere#Koronavirüs
İngiltere duyurdu: 2 Omicron vakası tespit edildi

Koronavirüsün endişe verici yeni varyantı Omicron İngiltere'de de tespit edildi.

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Sağlık Bakanı Sajid Javid, Cehlmsford ve Nottingham'da iki vakaya rastlandığını açıkladı. Javid iki kişinin de aileleriyle birlikte evlerinde karantinada olduğunu, filyasyon (temas takip) faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

Omicron varyantı daha önce Güney Afrika, Botsvana, Belçika, Hong Kong ve İsrail'de tespit edilmiş, Almanya ve Çekya ise Omicron varyantı olduğundan şüphelendikleri iki vakayı inceleme altına aldıklarını açıklamıştı.

ENDİŞE VERİCİ VARYANT

Dünya Sağlık Örgütü Cuma akşamı Omicron varyantını, endişe verici varyant kategorisine almıştı.

Aralarında Türkiye, Avrupa Birliği, İngiltere, ABD ve Kanada'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, virüsün ilk olarak görüldüğü Güney Afrika ve bazı komşularına yönelik seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı.

Bilim insanları ilk belirlemelere göre bu varyantın Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün ilk halinden en fazla farklılaşmış varyant olduğunu söylüyor ve bu nedenle mevcut aşıların işe yaramaması, hastalığı geçirmiş kişilerin tekrar hastalanabilmesi gibi ihtimallerden endişeleniyor.

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Aşı şirketleri BioNTech ve Moderna, mevcut mRNA aşılarının bu varyanta etkisini incelemeye başladıklarını duyurdu.

Bu varyantın tam özelliklerinin ve mevcut aşıların işe yarayıp yaramayacağının birkaç hafta içinde belli olması bekleniyor.

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#Omicron#İngiltere#Koronavirüs

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