İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a telefon şakası yaptılar

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan David Cameron'ın eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko olduğunu iddia eden bir kişiyle mesajlaştığı, ardından ikilinin kısa bir görüntülü görüşme yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, “Görüntülü görüşmenin Sayın Poroşenko ile olduğu açıkça görülse de konuşmanın ardından Dışişleri Bakanı şüphelenmeye başladı. Başkalarının iletişim bilgileri talep edildi. Bakan, endişelerini göz önünde bulundurarak yanıt vermeyi kesti” ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra durumun araştırıldığı, mesajların ve görüntülü görüşmenin “aldatmaca” olduğunun tespit edildiği belirtildi. Cameron'ın videosunun manipüle edilmesi ve daha sonra kullanılması ihtimaline karşı ve başkalarının da böyle bir riskin farkında olmasını sağlamak amacıyla söz konusu olayın kamuoyuna duyurulduğu vurgulandı.

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Açıklamada, “Dışişleri Bakanı, hatasından pişmanlık duysa da bu davranışa dikkat çekmenin ve yanlış bilgi kullanımına karşı çabaları artırmanın önemli olduğunu düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Cameron'ın kimle görüştüğüne yönelik bir detay verilmedi.