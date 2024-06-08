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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a telefon şakası yaptılar

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#David Cameron#İngiltere#Telefon Şakası
İngiltere Dışişleri Bakanı David Camerona telefon şakası yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 16:10

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko olduğunu iddia eden bir kişiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer bunun bir telefon şakası olduğunu açıklarken şakayı yapan kişinin kimliği açıklanmadı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan David Cameron'ın eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko olduğunu iddia eden bir kişiyle mesajlaştığı, ardından ikilinin kısa bir görüntülü görüşme yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, “Görüntülü görüşmenin Sayın Poroşenko ile olduğu açıkça görülse de konuşmanın ardından Dışişleri Bakanı şüphelenmeye başladı. Başkalarının iletişim bilgileri talep edildi. Bakan, endişelerini göz önünde bulundurarak yanıt vermeyi kesti” ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra durumun araştırıldığı, mesajların ve görüntülü görüşmenin “aldatmaca” olduğunun tespit edildiği belirtildi. Cameron'ın videosunun manipüle edilmesi ve daha sonra kullanılması ihtimaline karşı ve başkalarının da böyle bir riskin farkında olmasını sağlamak amacıyla söz konusu olayın kamuoyuna duyurulduğu vurgulandı.

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Açıklamada, “Dışişleri Bakanı, hatasından pişmanlık duysa da bu davranışa dikkat çekmenin ve yanlış bilgi kullanımına karşı çabaları artırmanın önemli olduğunu düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Cameron'ın kimle görüştüğüne yönelik bir detay verilmedi.

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#David Cameron#İngiltere#Telefon Şakası

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