İngiltere dışişleri bakanı Afganistan'da

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, Afganistan'a sürpriz ziyarette bulundu

İngiltere'nin Kabil büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Kabil'e gelen Miliband'ın, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile görüştüğü bildirildi.



Görüşmenin içeriği veya bakanın diğer temasları hakkında bilgi verilmedi. Miliband'ın, Helmand'daki İngiliz askerlerini ziyaret edeceği belirtiliyor.



İngiltere, Afganistan'daki NATO kuvvetlerine en çok asker gönderen ikinci ülke. İngiltere'nin, NATO önderliğindeki Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü'nde 8000 kadar askeri bulunuyor. Bu askerlerin büyük bölümü, Taliban'ın kalelerinden biri olarak gösterilen Helmand'da konuşlanmış durumda.



Afganistan'da, 2001 yılından bu yana 126 İngiliz askeri öldü.

