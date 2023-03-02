Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere depremzedeler için kararını verdi... Flaş vize açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Deprem#Dünya
İngiltere depremzedeler için kararını verdi... Flaş vize açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 08:09

İngiliz hükümeti, Türk depremzedelere özel bir vize sağlanması için başlatılan imza kampanyasına verdiği yanıtta, bu konuda bir planlarının olmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İngiltere’deki Ukraynalılara akrabalarını getirme hakkı veren İngiltere’nin Türkiye’de depremden etkilenenlerin yakınlarına da benzer bir hak vermesi için başlatılan imza kampanyasına 100 binden fazla kişi destek vermiş, konu Parlamento’da milletvekilleri tarafından görüşülmüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın bugün imza kampanyasına katılanlara gönderdiği e-postada “Türkiye’deki durum Ukrayna’dan farklı ve her krize kendine özgü bir şekilde yanıt verilmesi gerekir” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’ye kurtarma ekipleri gönderdiklerini ve maddi yardımda bulunduklarını belirten bakanlık, sahadaki ihtiyaçların karşılanması konusunda Türk hükümetiyle iletişim halinde olduklarını aktardı.

Gözden Kaçmasın

Yunanistanda tren faciası... Başbakan Miçotakis kazanın nedenini açıkladıYunanistan'da tren faciası... Başbakan Miçotakis kazanın nedenini açıkladıHaberi görüntüle

Bakanlık “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam eden bir çatışma. Bu istikrarsızlık Ukraynalıların hayatlarını tehdit etmeye devam ediyor ve yarattığımız vize türü, Ukraynalıların ülkeleri güvenli hale gelene kadar geçici süreyle burada kalmalarına olanak sağlıyor” dedi ve ekledi:

Haberin Devamı

“Türkiye’deki yıkıcı depremlerin yarattığı durum ise farklı türden bir desteği gerektiriyor.

“İngiliz hükümetinin, İngiliz vatandaşlarının depremzede akrabalarını getirebilmesi için yeni bir vize türü yaratma planı bulunmuyor.

“Evlerini terk etmek zorunda kalan bazı kişilerin İngiltere’deki akrabalarının yanına gelmek isteyebileceklerinin farkındayız. Bu kişilerin vizesi bulunmuyorsa standart vize prosedürlerini uygulayarak vize alabilirler.”

Deprem bölgesine en yakın vize merkezinin Adana’da olduğunu hatırlatan bakanlık, vize alan kişilerin altı aya kadar İngiltere’deki yakınlarının yanında kalabileceklerini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Deprem#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem