İngiltere cinayetleri önceden bilecek! Tartışmalara neden olan proje

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İngiliz hükümeti, "cinayet işleme olasılığı en yüksek kişileri" belirlemek amacıyla yapay zeka ve algoritmalar kullanan bir "cinayet tahmin" programı üzerinde çalışıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, kişisel veriler kullanılarak hazırlanan "cinayet tahmin" programı ile şiddet suçu işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İngiltere Adalet Bakanlığı, programın kamu güvenliğini artırmaya yardımcı olacağını umuyor.

Program kapsamında polis kayıtları, denetimli serbestlik verileri ve diğer resmi kaynaklardan elde edilen kişisel bilgiler analiz edilecek. İsim, doğum tarihi, etnik köken gibi temel bilgilerin yanı sıra ruh sağlığı geçmişi, bağımlılık durumu ve aile içi şiddet mağduriyetleri gibi hassas veriler de kullanılacak.

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"TÜYLER ÜRPERTİCİ"

Adalet Bakanlığı, program için yalnızca hüküm giymiş suçlulara ait verilerin kullanılacağını savunsa da, sivil toplum kuruluşları masum bireylerin programa dahil edileceğini öne sürdü.

İnsan hakları örgütleri, "tüyler ürpertici ve distopik” olarak nitelendirdikleri programın, etik dışı ve ayrımcı olabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, programda kullanılacak algoritmaların azınlık grupları ve yoksul kesimleri hedef alma riskine dikkat çekti.

Programın henüz araştırma aşamasında olduğunu belirten Adalet Bakanlığı sözcüsü, projenin henüz geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.