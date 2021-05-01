İngiltere cezaları arttırdı: Eziyet edene 5 yıl hapis

İngiltere’de güncellenen Hayvan Sağlığı Yasası’na göre, mahkemeler köpek dövüşü, köpek ve kedi yavrularının istismar edilmesi, bir köpeğin kulaklarının kesilmesi ve çiftlik hayvanlarının ağır şekilde ihmali ile ilgili davalarda daha sert cezalar verebilecek. 6 ay olarak öngörülen hapis cezasının 5 yıla çıkarıldığı yasayla suçlu bulunanlara ayrıca sınırsız para cezası da kesilebilecek. Bu konuda Avrupa’daki en katı düzenlemeler arasında yer alan yasa, Finn Yasası olarak da biliniyor.

YASAYA ADINI VEREN POLİS KÖPEĞİ FINN



Adını bir şüpheli takibi sırasında bıçaklanan polis köpeği Finn’den alan ve Haziran 2019’da yürürlüğe giren Finn Yasası’nın güncellemesi sayesine sadece hizmetlerde kullanılan köpek ve atlar değil diğer hayvanlar da korunabilecek. Hayvan hakları savunucuları, yasanın hayvanların korunması açısından doğru bir karar olduğunu belirterek, daha sert cezaların potansiyel hayvan istismarcıları için daha güçlü bir caydırıcılık işlevi göreceğini ifade ediyor.

Finn 2016’da bir şüpheliyi kovalarken göğsünden bıçaklanmıştı.

BİZDE DURUM NE?

YASA ÇIKARSA EN AZ 2 YIL

TBMM’ye gelmesi beklenen Hayvan Hakları Kanun Teklifi’nde hayvanlar artık canlı olarak tanımlanıyor. Hayvana işkence ve kötü muamelede bulunan her kişi aynı cezayı almayacak. Örneğin nesli tehlikede olan hayvanı öldürene veya şiddet uygulayana ceza miktarı bir kat daha arttırılacak. Kötü muameleye en az iki yıl ceza verilecek ve paraya dönüştürülmeyecek. Sokağa bırakanlara ise 10 bin TL’ye kadar ceza verilecek.

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