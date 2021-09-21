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İngiltere'yi karıştıran hata! Bakanlık gizli bilgileri yanlışlıkla mail attı

#İngiltere#Afganistan#Taliban
İngiltereyi karıştıran hata Bakanlık gizli bilgileri yanlışlıkla mail attı

İngiliz birliklerine tercümanlık yapan 250'den fazla Afgana ait veriler bakanlığın paylaştığı bir e-posta'ya yanlışlıkla kopyalandı. Söz konusu e-posta, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen onlarca kişiye gönderildi. Yazılı bir açıklama yapan Savunma Bakanlığı, özür diledi.

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Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçarak İngiltere'de sığınma bekleyen tercümanların kimi hâlâ Afganistan'da saklanıyor, bir kısmı ise üçüncü ülkelere gitmeyi başardı.

Afgan tercümanların isimleri, iletişim bilgileri, hatta bazılarının fotoğrafları, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir e-posta'ya yanlışlıkla kopyalandı.

Söz konusu e-posta, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen onlarca kişiye gönderildi. Yazılı bir açıklama yapan Savunma Bakanlığı, özür diledi.

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BÜYÜK TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

Muhafazakar Parti Milletvekili ve eski Savunma Bakanı Johnny Mercer, İngiliz ordusu için çalışan tercümanlara yönelik bu dikkatsizliğin "son derece utanç verici olduğunu" ve tüm bu kişilerin bu gece kendilerine saklanacak yeni bir yer bulmak zorunda kalacağını söyledi.

İngiltere'nin Afgan Yeniden Yerleştirme ve Yardım Politikası'ndan sorumlu biriminin gönderdiği e-postada, tüm tercümanların yerini değiştirmek için çaba gösterildiği belirtiliyor.

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Bu birim 15 Ağustos'ta Taliban başkent Kabil'e girdiğinden bu yana tercümanlarla iletişim halinde.

Tercümanlara "yer değiştirmeleri tehlikeliyse ailelerini ve kendilerini riske atmama çağrısı" yapılan e-postadaki tüm detayları, bir süre sonra tercümanlardan biri fark etti.

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TERCÜMANLARIN HAYATLARINA MAL OLABİLİR

BBC'ye konuşan bu tercüman, "Bu hata tercümanların hayatlarına mâl olabilir, özellikle hâlâ Afganistan'da olanların. Bazı tercümanlar e-postada birçok kişinin eklenmiş olduğunu fark etmeden mevcut durumlarını, adreslerini yanıt olarak bildirdi. Bu kişilerden bazılarının isim ve fotoğrafları da var üstelik. Bu çok ama çok tehlikeli."

Bu e-postalardan yaklaşık yarım saat sonra aynı isimlere bir e-posta daha gönderen Savunma Bakanlığı, "Acil - bir önceki e-postayı silin" ifadelerini kullandı. Tercümanları, posta adreslerinin artık takip edilebiliyor olabileceği konusunda uyardı ve adresleri değiştirmeleri istendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Savunma Bakanı John Healey de tercümanların hayatlarının artık ciddi bir risk altında olduğunu belirterek bu kişilerin acilen İngiltere'ye getirilmesi çağrısı yaptı.

Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde gizlenmeye devam eden tercümanların ciddi bir güvenlik kaygısı yaşadığı belirtiliyor.

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Bir Savunma Bakanlığı sözcüsü de, Wallace'ın "kabul edilemez bir durum" olarak açıkladığı sızma için inceleme başlattıklarını açıkladı.

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"Bu sızmadan olumsuz etkilenen herkesten samimi şekilde özür diliyoruz. Bir kez daha yaşanmaması için çok çalışıyoruz."

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#İngiltere#Afganistan#Taliban